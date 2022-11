Meteo Roma, maltempo e allagamenti/ Persone intrappolate a Fiumicino, a Ostia…

Allerta meteo a Roma a causa di forti piogge e raffiche di vento fino a 90 chilometri all’ora, che dalla scorsa notte stanno creando non pochi disagi. Fra le zone della capitale maggiormente colpite, come riferisce Il Messaggero, troviamo quella di Fiumicino, precisamente in via del Passo della Sentinella, dove a causa dell’esondazione del Tevere le strade sono state allagate: numerosi i vigili del fuoco impiegati per cercare di soccorrere i residenti rimasti intrappolati nelle proprie case. In totale sono stati circa 80 gli interventi dei pompieri in queste ore, a cominciare da Castelli Romani, Prenestina e Tiburtina, ed in particolare per alberi o rami pericolanti, così come allagamenti e danni da acqua.

Sempre Il Messaggero sottolinea l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere un automobilista in panne, e non sono mancati danni anche lungo la fascia costiera romana, a cominciare da Ostia, nota località turistica laziale, dove dalle ore 8:00 di questa mattina, a causa di una forte mareggiata, una piccola parte della barriera frangiflutti ha ceduto nella zona dell’idroscalo. Ciò ha causato degli allagamenti, anche se comunque di portata limitata e monitorati da vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri: nessuno è rimasto coinvolto ma per precauzione tre abitazioni sono state evacuate.

METEO ROMA, MALTEMPO E DISAGI: ALLAGAMENTI A FOCENE

La mareggiata registrata sul litorale romano resta comunque una delle più forte degli ultimi anni, con onde altre più di tre metri che hanno messo a dura prova le strutture balneari di Ostia fino al litorale nord. A Focene l’acqua è arrivata a ridosso del centro, e si sono registrati allagamenti anche nella zona del Passo della Sentinella, a Fiumara Grande, alla foce del Tevere.

L’allerta meteo di oggi sta riguardando Roma ma in generale gran parte delle regioni d’Italia a causa della prima vera ondata di maltempo che si è verificata in questo pazzo autunno 2022. Allerta rossa in Abruzzo e Sardegna, dove si registrano situazioni di disagio, e attesi temporali e tanta pioggia un po’ ovunque.

