METEO SAN VALENTINO 2022/ Previsioni 14 febbraio: piogge e neve sugli innamorati

LE PREVISIONI METEO PER DOMANI

Non sarà un San Valentino memorabile dal punto di vista del meteo: dopo diversi giorni di bel tempo l’Italia si risveglierà il 14 febbraio 2022 con un maltempo praticamente sparso su tutto il Paese, con qualche scorcio di sole nel Nord-Est, in Sardegna e nella parte Sud-est dell’Italia.

Immagini auguri Buon San Valentino 2022/ Foto e meme "Litigate per risparmiare 650 €"

Una festa degli innamorati che si prospetta dunque più al “chiuso” che altro visto le previsioni e che condizioni atmosferiche non eccelse: un colpo di coda dell’inverno è stato riservato per questa settimana di metà febbraio, con l’intensa perturbazione in arrivo dall’Atlantico che in tre giorni attraverserà l’intera penisola. Il grave deficit idro-geologico al Nord sarà quantomeno un po’ attenuato dalle precipitazioni che giungeranno intense tra lunedì e martedì: secondo le previsioni stilate dal servizio meteo dell’Aeronautica Militare, per San Valentino si attendono pioggia su Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, con estensione anche in Veneto e Trentino Alto Adige. Addirittura la neve tornerà protagonista come sottolineano le previsioni del Meteo.it: «nevicate in particolare sono previste lunedì su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, anche fino a quote collinari, e non è esclusa una breve fase di neve mista a pioggia nella notte seguente anche in pianura al Nord-Ovest».

Auguri buon San Valentino 2022/ Amore in frasi e film: da Love Story a Clint Eastwood

SAN VALENTINO SOTTO LA PIOGGIA, MA L’ANTICICLONE…

Il giorno San Valentino resterà però molto brutto per il maltempo in pratica da Nord verso Sud: oltre alle regioni settentrionali infatti possibilità di pioggia sono date anche in ampi settori di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, ma pure nell’alta Sardegna e nella Puglia settentrionale. «Neve sui rilievi del Nord-Ovest intorno ai 400-600 metri in calo tra sera e notte fino a 200-300 metri con possibili fasi di pioggia mista a neve anche in pianura», annuncia ancora il bollettino meteo del 14 febbraio di Meteo.it. Temperature calano in basso e clima invernale in rapido spostamento da Nord verso Centro-Sud già nella giornata di martedì 15 febbraio: il ciclone atlantico rimarrà però solo fino a mercoledì massimo, destinato ad essere sostituito da un ben più mite “anticiclone” che porterà il bel tempo in quasi tutto il Paese nel prossimo weekend.

LEGGI ANCHE:

Eventi San Valentino 2022 come festeggiare/ Cene romantiche, gite fuoriporta e mostre

© RIPRODUZIONE RISERVATA