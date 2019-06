Meteo: temporali al nord, estate al sud/ Aria africana e temperature sopra i 30°

Come sarà il meteo per i prossimi giorni? Secondo gli esperti delle previsioni, ed in particolare 3B Meteo, è probabile che qualche fenomeno temporalesco possa fare capolino al nord nelle prossime ore, soprattutto sui settori alpini e prealpini. In particolare si verificherà una “saccatura atlantica”, che potrebbe appunto portare rovesci e piogge nelle regioni del nord, favorendo quindi un abbassamento delle temperature. I giorni più piovosi dovrebbero essere quelli di domani e giovedì, soprattutto quest’ultimo, con le massime che potrebbero scendere anche di 4/5 gradi, riportando le temperature in linea con le medie del periodo. Temporali e rovesci diurni previsti sui settori alpini ma anche fino alle medio-alte pianure del nord-ovest, nonché nell’alta Val Padana orientale, in particolare fra giovedì e venerdì.

METEO: TEMPORALI NORD, ESTATE AL CENTRO SUD

Qualche piovasco possibile anche in Liguria, sulle coste centro orientali, mentre per il resto, tempo stabile in tutta la penisola, anche se, come detto sopra, potrebbero calare sensibilmente le temperature. L’anticiclone si sposterà verso levante, e permetterà l’arrivo dell’estate al centro-sud. Nei prossimi giorni, in particolare da giovedì 6 giugno, i termometri dovrebbero sfondare la quota 30 gradi, con cieli sereni e sgombri, e con l’approdo definitivo della bella stagione. L’impennata delle temperature al sud, in particolare in Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna, potrebbe portare anche un incremento della sensazione di afa, una condizione spiacevole con cui bisogna convivere in molte regioni d’Italia. Tutto merito delle caldi corrente africane che risaliranno appunto dall’Africa, spingendosi fino alle regioni meridionali della nostra penisola: è davvero arrivato il tempo di tirare fuori i costumi dagli armadi. Tornando ai temporali di cui sopra, secondo IlMeteo.it potrebbero verificarsi anche dei fenomeni violenti con grandine e trombe d’aria per via dell’incontro fra aria fredda dal nord, e l’aria africana. A rischio in particolare le regioni del nord-ovest e del centro-nord.

