Metro A Roma chiusa fra Ottaviano e Battistini/ Mattinata di passione per i pendolari

Disagi stamattina sulla Metro A di Roma, precisamente fra le fermate Ottaviano e Battistini. Come riferito da RomaToday, i convogli si sono fermati prima su tutta la linea, e poi nella tratta fra le due stazioni di cui sopra, con tutto ciò che ne consegue per i pendolari che ogni mattina utilizzano il mezzo pubblico per recarsi sul luogo di lavoro o a scuola. L’Atac, l’azienda dei trasporti pubblici romana, ha comunicato il blocco dell’intera tratta per un “guasto tecnico” fra le stazioni Cipro e Valle Aurelia, ad inizio servizio, quindi alle 6:30 è giunta una nuova segnalazione in merito alla riapertura della tratta Ottaviano – Anagnina.

Peccato però che, come sottolineato da RomaToday, i problemi per i viaggiatori non sono stati pochi, nonostante Atac abbia attivato i bus navetta sostitutivi sulla linea Metro A: stando ai passeggeri, pare che i mezzi pubblici non si siano visti. “Nessun bus, nessuna assistenza davanti ai cancelli chiusi come sempre vergogna capitale. In ostaggio dei disservizi”, ha scritto sulla propria pagina Twitter, Roberta Fantuzzi, con tanto di foto della stazione Cipro chiusa.

METRO A DI ROMA CHIUSA FRA OTTAVIANO E BATTISTINI: LA NOTA DELL’ATAC

Atac aveva comunicato alle ore 6:50 la chiusura di tutta la tratta della linea A da parte di Atac, poi dieci minuti dopo la notizia della riapertura tramite Twitter da Anagnina ad Ottaviano, con la linea sempre interrotta la tratta Battistini – Ottaviano.

Come detto sopra, visto il guasto sulla linea A, che stamane è andata a singhiozzo, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma ha attivato il servizio del bus sostitutivo: “I tecnici Atac – si legge in una nota – stanno lavorando incessantemente per ripristinare la linea A interrotta nel tratto Ottaviano-Battistini, a causa di un problema tecnico avvenuto a inizio servizio. L’interruzione è dovuta a un malfunzionamento elettrico, episodico, che vede ancora impegnato il personale delle infrastrutture, che ha lavorato tutta la notte per provvedere ad alcuni problemi meccanici sulla linea che si sono verificati nella serata di ieri. L’azienda si scusa con i clienti per i disagi”.

