Metro B bloccata da guasto tecnico: caos a Roma/ Pendolari furiosi: “Come facciamo?”

La linea della metro B di Roma è bloccata dalle 7.35 di oggi, lunedì 21 novembre 2022, per effetto di un guasto tecnico. Atac, l’azienda dei trasporti della Capitale, ha giustificato l’interruzione del servizio parlando di “attività di controllo sui sistemi di alimentazione elettrica. Abbiamo interrotto la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio per eseguire un intervento tecnico. Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico”.

Poco prima delle 9, riporta il quotidiano “Roma Today”, Atac ha confermato che le attività di ripristino della linea della metro B di Roma sono in corso e che i tecnici sono al lavoro “per ridurre al minimo i tempi dell’intervento. Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo bus di superficie“. Contestualmente, sui social media, e in particolare su Twitter, decine e decine di utenti hanno manifestato il proprio malcontento: si tratta soprattutto di pendolari che utilizzano la metro per muoversi in città e recarsi in ufficio.

LINEA METRO B DI ROMA FUORI SERVIZIO, UTENTI PROTESTANO: “LE NAVETTE NON PASSANO!”

La sospensione del servizio della metro B di Roma ha raccolto numerose proteste su Twitter, dalle più contenute a quelle più “concitate”. C’è, ad esempio, chi chiede: “Devo andare a Rebibbia, come devo fare?”. O chi, in alternativa, domanda: “Devo prendere il 66 o aspetto?”. L’incognita principale riguarda proprio gli autobus sostitutivi, in quanto, stando ai tweet di alcuni utenti, in questo momento non si starebbero palesando: “Le navette NON passano! siamo in 500 a Garbatella!!!”, scrive una giovane.

C’è anche chi segnala direttamente ad Atac l’assenza di bus a Piramide, ma l’azienda risponde segnalando i mezzi disponibili: “Bus in arrivo, compatibilmente con le condizioni del traffico. Tieni conto anche di: -bus 75 per Termini -bus 3 o 77 per metro A o Policlinico -bus 30 per Centro”. Mattinata complicata, insomma, per gli utenti della linea metro B di Roma.











