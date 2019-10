Metro B Roma, 63enne si getta sotto treno/ Suicida Garbatella: Atac “tratta sospesa”

È ancora sospesa la metro B di Roma dopo il terribile evento accaduto poco dopo le 16.30 nella stazione della Garbatella: un 63enne è morto dopo essersi lanciato sotto il treno in corsa in direzione Rebibbia/Jonio. La tragedia non è stata evitabile dal macchinista dell’Atac che si è visto all’ultimo la vittima lanciata sotto il convoglio sui binari: fatale l’impatto, non sono servizi a niente i soccorsi immediati giunti nella stazione della Metro B. Troppo gravi le ferite con Vigili del Fuoco, personale Medico 118 e agenti del commissariato Colombo che hanno tentato di sollevare il mezzo per salvare il 63enne suicida ma nulla purtroppo è servito; l’atal per permettere tutti i soccorsi ha annunciato la piena sospensione della tratta della Metro B tra Castro Pretorio e Eur Magliana in entrambe le direzioni.

ATAC, CIRCOLAZIONE SOSPESA DOPO SUICIDIO A GARBATELLA

Passeggeri e pendolari sono stati presi dal panico comprensibile quando hanno visto l’uomo lanciarsi sui binari all’arrivo del convoglio: non è stato possibile intervenire per nessuno, dal macchinista fino agli altri utenti presenti sulla banchina nel momento della tragedia. «Metro B: interruzione Castro Pretorio<->Eur Magliana per intervento di soccorso a persona – attivo servizio navetta bus MB. Tra Piramide, San Paolo ed Eur Magliana utilizzabile anche la ferrovia Roma-Lido», ha annunciato ancora alle 17 il servizio in tempo reale di Atac, con il traffico metroferroviario del tardo pomeriggio di Roma evidentemente convulso e stravolto dalla sospensione di mezza linea B. Sul portale Atac invece poco fa è apparso un altro avviso che conferma lo status di sospensione della linea tra Castro ed Eur e aggiunge «soccorso a viaggiatore sui binari stazione Garbatella. Bus sostitutivi in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico».

