Tragedia a Roma con un uomo morto travolto sotto i binari della Metro B a San Paolo (direzione Rebibbia): linea Atac e stazioni chiuse fino alle 18

TRAGEDIA SULLA METRO ATAC A ROMA: UOMO CADE SUI BINARI E MUORE TRAVOLTO DAL TRENO

Una tragedia immane nel pomeriggio della Capitale tiene bloccato metà del traffico metropolitano, fino alla completa riattivazione solo dopo le ore 18: un uomo è caduto sui binari della Metro B Roma ed è rimasto ucciso, travolto dal treno in arrivo presso la stazione di San Paolo. L’incidente avvenuto poco prima delle 15.30 ha paralizzato la rete Atac B-B1, con la chiusura dell’intera linea metropolitana in entrambe le direzioni.

Il convoglio diretto a Rebibbia non ha potuto fare niente e si è ritrovato sotto i binari l’uomo caduto dalla pensilina della fermata San Paolo: incidente, spinta o ipotesi suicidio, con quest’ultimo che al momento sembra la più plausibile dalle prime informazioni recuperate dalle autorità entrate subito in funzione, ovvero pompieri, ambulanza e polizia. Ancora sconosciute le generalità dell’uomo morto sui binari della metro, con lo choc dei passanti che è enorme, così come la complicazione del traffico metro in tutto il pomeriggio romano.

CHIUSA LA LINEA B, DISAGIO NEL TRAFFICO METRO A ROMA: LE ULTIME NOVITÀ

Solo attorno alle 18 il traffico dell’intera linea Metro B e B1 a Roma è tornata regolare, come comunicato dal servizio informazioni di Atac sui canali social: ancora alle 17 l’aggiornamento prevedeva la circolazione regolare solo tra Monti Tiburtini e Rebibbia, mentre i bus sostitutivi erano in funzione nelle tratte tra Monti Tiburtini e Laurentina, così come tra le stazioni di Bologna e Ionio.

Il servizio dei sostitutivi è rimasto in attivo per ore, con comprensibili complicazioni del traffico cittadino in questi giorni in cui – pur senza ancora le scuole – il rientro dalle vacanze è ormai completo nella Capitale: la linea ferroviaria sta dunque riprendendo piano piano la regolarità del traffico, con l’intera rete metro Atac – da A a B e B1 – che entro le 19 potrà dirsi pienamente ristabilita.

Allarme sul fronte traffico si avrà però appena tra 48 ore con lo sciopero di quattro ore per il prossimo giovedì 4 settembre 2025: dalle 8.30 alle 12.30 le corse sull’intera rete Atac sono a rischio, da bus a treni e tram, fino ovviamente all’intera rete di metropolitana.