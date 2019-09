Metro B Roma: guasto e passeggeri a piedi in galleria/ Caos Stazione Termini al buio

Mattinata da incubo per la metro a Roma con due episodi a breve distanza che hanno provocato la mezza paralisi del traffico metropolitano della mattina inoltrata: sulla Metro B un treno per un guasto si è fermato nella galleria tra Circo Massimo e Colosseo con migliaia di utenti e turisti che sono stati fatti scendere e camminare al buio nei sotterranei per raggiungere la fermata più vicina (ovvero Colosseo). Tramite le luci degli smartphone i passeggeri, a fatica, sono riusciti a intravedere lo stretto marciapiede da percorrere tra contestazioni, polemiche e rassegnazione per una situazione di “normalità” ormai nella quotidiana “battaglia” tra utenti e circolazione sulle linee Atac di superficie e Metropolitane. Al momento la linea B, riporta l’Atac in una nota, è bloccata tra Castro Pertorio e San Paolo proprio per il guasto avvenuto dal convoglio fermo tra Circo Massimo e Colosseo.

CAOS METRO ROMA, STAZIONE TERMINI AL BUIO

Non è però bastato il guaio sulla linea B, anche nella stazione Termini sulla Metro A i disagi non sono stati pochi questa mattina: banchine e scale mobili sono rimaste al buio in tutta la stazione. Con l’impianto di illuminazione del tutto guasto, la stazione è stata bloccata e ogni servizio sospeso in attesa di risolvere l’inconveniente: anche qui tramite le luci degli smartphone i passeggeri si sono fatti largo tra la folla per raggiungere la superficie e abbandonare Termini, l’area dei trasporti pubblici più “centrale” di tutta Roma Capitale. Dopo due ore di guasto, la luce è stata riattivata e la stazione – compresa la banchina dell’arrivo Metro – è lentamente tornata alla normalità, tra le ire dei passeggeri e la rabbia per un’altra mattinata di “passione” vissuta sui mezzi pubblici della Capitale.





