Metro, bus, aereo e nave, come cambiano in Fase 2/ Trasporti: nuove regole e divieti

Nuove regole per spostamenti e viaggi nella Fase 2. Dal 4 maggio novità anche sul fronte dei trasporti. A bordo dei mezzi pubblici sono applicati dei “marker” sui sedili non utilizzabili, così da garantire il distanziamento interpersonale di un metro. E questo vuol dire che le vetture saranno usate al 50 per cento della loro capienza. Ma aumenteranno autobus e convogli in metropolitana nelle ore in cui si registra un maggiore flusso di passeggeri. Il conducente del mezzo avrà la facoltà di decidere di non effettuare alcune fermate per evitare assembramenti all’interno dello stesso. Inoltre, è sospeso il controllo dei titoli di viaggio a bordo, mentre verrà incentivata la vendita dei biglietti con i sistemi telematici. Come per i treni, ci si è mossi anche sul fronte della segnaletica anti-contagio. Ma il consiglio di Inail e Iss è di usare il meno possibile i mezzi pubblici. Per quanto riguarda Taxi e Ncc potranno ospitare un solo passeggero se non munito di mascherina, al massimo due in caso contrario. Il sedile accanto al conducente invece è fuori discussione.

TRASPORTI E FASE 2: AEREO E NAVI

Restando in tema trasporti, per quanto riguarda i viaggi in aereo, sono previsti accessi contingentanti alle scale mobili negli aeroporti. Gate e banchine devono restare deserti fino all’imbarco. Le sale d’attese saranno aperte al pubblico, ma il loro utilizzo sarà limitato. Gli impianti di climatizzazione degli aeromobili dovranno essere sottoposti a check-up continui. Per i trasporti aerei ci sono regole precise, come separazione porte di entrata e di uscita, percorsi a senso unico, obbligo mascherina, igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, erogatori di gel disinfettante, termoscanner per i passeggeri. Per quanto riguarda le navi, l’igienizzazione e sanificazione non riguarda solo i mezzi, ma anche le aree a terra. Il distanziamento sociale andrà rispettato anche durante le operazioni di imbarco e sbarco. Non mancheranno disinfettanti e bisognerà rispettare l’obbligo di indossare le mascherine a bordo, e ciò vale sia per i passeggeri sia per il personale a lavoro.

TRASPORTI E FASE 2: BUS E METRO

Passiamo agli autobus, un altro ambito dei trasporti che prevede nuove regole per la Fase 2. Il distanziamento sociale va rispettato già alle fermate. Alcune aziende, come Atm, hanno realizzato dei segnaposto per garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra coloro che aspettano il mezzo. Bisognerà salire dalla porta centrale o posteriore, all’interno si potrà stare seduti e distanziati, non in piedi, né di fronte o di fianco ad altri passeggeri. Anche in questo caso bisogna indossare la mascherina, il personale a bordo pure i guanti. Prevista la sanificazione perioda dei mezzi, che potrebbero essere dotati anche di disinfettante per le mani. Per quanto concerne i biglietti, si potranno acquistare solo presso le casse automatizzate. Passiamo alle metro. Ingressi e uscite separati, con percorsi a senso unico sono le novità. Si potrà viaggiare seduti, ma rispettando le distanze. A tal proposito, ai tornelli e alle biglietterie ci saranno file distanziate. Ci saranno porte dedicate per la salita e la discesa dei passeggeri.



