Metro gialla Milano, linea M3 bloccata: tentato suicidio/ ATM: “Previsti lunghi ritardi”

La metro di Milano, precisamente la linea gialla, la cosiddetta M3, sarebbe al momento ferma. A comunicarlo è stato ATM, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, che attraverso la propria pagina ufficiale X, ex Twitter, ha fatto sapere dell’interruzione dei servizi. Su X si legge: “La linea gialla della metropolitana di Milano risulta chiusa a causa della presenza di un uomo in galleria fra le fermate di Sondrio e Comasina. Per questo motivo la corsa di tutti i treni è momentaneamente sospesa nella tratta interessata, provocando lunghi ritardi”. Quella di oggi, martedì 17 ottobre 2023, si prospetta quindi una mattinata di passione per i viaggiatori della metro milanese, a cominciare dai lavoratori per arrivare fino agli studenti, che ogni giorno popolano Milano in tutti i suoi quartieri.

Sempre secondo quanto riferito dall’Azienda trasporti milanesi, come si legge sul sito dei colleghi di Fanpage, sarebbe in corso l’intervento del personale sanitario, anche se non è ben chiaro cosa sia accaduto. Non è quindi dato sapere quali siano le condizioni fisiche dell’uomo o della donna che ha tentato il suicidio e quindi non è certo quando la linea metro gialla M3 riaprirà. Secondo ATM i tempi dovrebbero essere lunghi di conseguenza sono stati istituiti dei bus sostitutivi che andranno a collegare le stazioni della tratta interrotta.

METRO GIALLA MILANO, LINEA M3 BLOCCATA: SI TRATTA DI UNA DELLE TRATTE PIÙ TRAFFICATE

La linea M3 di Milano è una delle più trafficate del capoluogo lombardo, visto che tocca zone cruciali della città, a cominciare dal Duomo, ma anche snodi importanti come la stazione Comasina a San Donato. E’ lunga in totale 17 chilometri e venne incominciata nel 1981 e completata definitivamente nel 2003.

Di recente è stata ampliata con due nuove fermate, leggasi Affori FN e Comasina. Si tratta di una linea della metro semiautomatica in quanto il conducente comanda solo l’apertura o la chiusura delle porte, ma anche la partenza del convoglio. Sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata per cercare di capire quando il traffico sulla linea Gialla della Metro di Milano tornerà regolare.

