METRO, INCIDENTE A ROMA/ Un uomo incastrato fra il treno e il muro della galleria

Pubblicità

Incidente dalla dinamica da chiarire a Roma: alla stazione “Spagna” dunque nei pressi del centro storico, sulla linea A della metropolitana della Capitale (che ha tre linee, con la B che interseca il centro e la C che serve l’area Est), direzione Anagnina. L’incidente si è verificato intorno alle ore 22, quando un uomo è rimasto incastrato tra il convoglio e il muro della galleria per cause ancora imprecisate. Una dinamica assolutamente singolare e al momento i testimoni non sanno come l’incidente sia potuto verificarsi. Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di via Genova che ha dovuto utilizzare il carro sollevamenti, considerando le delicatissime condizioni della vittima. I soccorritori sono riusciti a estrarre l’uomo, un asiatico di età non ancora verificata, e lo ha affidato il più presto possibile al personale paramedico. Ancora in vita, è stato trasportato presso l’ospedale San Camillo in codice rosso.

Pubblicità

INCIDENTE METRO A ROMA, DINAMICA TUTTA DA CHIARIRE

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica: infatti i tunnel della metropolitana di Roma non sono assolutamente accessibili alle persone a piedi e l’incidente è avvenuto in un tratto in cui il treno passa su una zona del tunnel molto stretta. L’uomo è rimasto schiacciato sul muro sul passaggio del treno, una delle ipotesi è che fosse ubriaco e che avesse imboccato a piedi il tunnel per arrivare a piedi alla stagione successiva. O peggio ancora che si fosse perso, anche se sembra impossibile che senza essere alterata una persona possa volontariamente avventurarsi a piedi nei tunnel della metro A. Le indagini chiariranno la dinamica, gli investigatori intanto hanno imposto il sequestro delle telecamere di video sorveglianza per ricostruire quanto accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della banchina della stazione della metro, è stato necessario interrompere il servizio su tutta la linea A e attivare i bus navetta fino alle 23.15, fino quando la stazione è stata riaperta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA