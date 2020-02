Metro M1 Milano sospesa fra Gambara e Pagano/ Guasto sulla linea: bus sostitutivi

Disagi stamane per i passeggeri della metro di Milano, e precisamente per quelli che devono prendere la Linea M1, la cosiddetta “rossa”. Stando a quanto comunicato poco fa attraverso il suo sito web dall’Atm, l’azienda dei trasporti pubblici milanesi, si è verificato un guasto, che di conseguenza ha bloccato i treni che circolavano appunto sull’M1. I disagi si sono verificati in particolare fra le stazioni di Pagano e di Gambara: “Abbiamo sospeso la circolazione – si legge sul sito Atm – nella tratta Pagano-Gambara, che è servita da bus sostitutivi”. Viaggiano invece i treni nelle tratte Sesto FS – Rho Fieramilano, e Gambara – Bisceglie, ma sempre come comunicato dall’Atm: “In queste tratte, la circolazione può risentire dell’interruzione lungo la linea, con treni rallentati. Ci scusiamo con i nostri passeggeri, stiamo lavorando per riaprire la circolazione sulla linea nel più breve tempo possibile. Il nostro pronto intervento sta riparando un guasto agli impianti sulla linea M1”.

METRO M1 MILANO SOSPESA FRA GAMBARA E PAGANO: I PERCORSI ALTERNATIVI

Per chi dovesse prendere la metro della linea M1 proprio nelle tratte bloccate, si consiglia di usufruire dei bus sostitutivi messi a disposizione dalla stessa azienda di trasporti pubblici. “In alternativa – si legge sulla pagina Twitter ufficiale di Atm – potete usare il #bus67 tra Pagano e piazzale Tripoli e il #bus90 tra piazzale Tripoli e Lotto. Tra Pagano e Gambara considerate la linea 67”. La Linea M1 della metro di Milano è storicamente una delle più utilizzate dai passeggeri, che siano essi lavoratori, studenti, turisti o semplici viaggiatori, in quanto collega la cittadina di Rho a Sesto San Giovanni, le due periferie meneghine, passando ovviamente dal capoluogo lombardo. La tratta tocca snodi cruciali come la stazione dei treni Cadorna, il Duomo, piazzale Loreto, ed incrocia ovviamente anche le altre tre linee di metro, verde, gialla e lilla.

