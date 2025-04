Problemi con la metro Milano. Stando a quanto comunica l’azienda in questi minuti la linea verde, la M2, sarebbe sospesa fra le fermate di Famagosta e Assago Forum. Nel dettaglio viene comunicato che la M2 è chiusa e che tutti i treni che vanno ad Abbiategrasso, senza specificare nel dettaglio cosa sia accaduto. Si precisa solamente che sono intervenuti i vigili del fuoco di conseguenza non è da escludere che vi sia qualche problema sulle rotaie.

L’Atm, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, fa sapere che i treno sono sostituiti dai bus, che si trovano in via di Vittorio e viale Milano Fiori (dove ferma la linea 321) ad Assago Forum. Ad Assago Nord, invece, il bus ferma verso Famagosta in viale Milano Fiori. Innfine lo troviamo a Famagosta, in viale Famagosta, dove ferma la linea 71. Secondo quanto riferito dai colleghi di MilanoToday, la circolazione della metro di Milano M2 sarebbe sospesa per il maltempo, visto che in questa giornata di oggi, giovedì 17 aprile 2025, si è abbattuto un forte vento su tutta la Lombardia, con la pioggia che è caduta in particolare stamane.

METRO M2 MILANO, CIRCOLAZIONE SOSPESA: COSA STA ACCADENDO

Secondo quanto emerso questa ondata di maltempo quasi autunnale avrebbe causato dei danni a dei pannelli che risultano essere pericolanti, e si è reso quindi necessario l’intervento dei pompieri per mettere in sicurezza la zona, prima che si verifichi qualche disastro.

La zona fra Famagosta e Assago, Milano sud-ovest, risulta fra le più colpite di Milano dal maltempo che imperversa dalla giornata di ieri, e che sta causando non pochi disagi alla circolazione locale. Si tratta ovviamente di un disagio per migliaia di pendolari, a cominciare da lavoratori e studenti, che ogni giorno utilizzano la metro per recarsi sul luogo di lavoro e di studi, ma che oggi sono stati impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici causa pioggia e vento.

