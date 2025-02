Torna regolare la linea della Metro di Milano M2, la verde. Lo ha fatto sapere poco fa il sito ufficiale dell’azienda dei trasporti meneghini, che ha spiegato che: “M2. I treni sono tornati a viaggiare lungo tutta la linea, ma viaggiano con ritardi. Considerate maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe nelle stazioni. Si è appena concluso l’intervento di soccorso ad un passeggero a bordo di un treno”, così come si legge appunto sul sito ufficiale della stessa azienda.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alla vicenda, ma la cosa che conta è che la metro è tornata a circolare, con i convogli che sono nuovamente in movimento dopo lo stop di stamane. Ricordiamo che la metro Verde di Milano, la M2, è una delle più trafficate tenendo conto che unisce la periferia milanese, partendo da Cologno Monzese, e arrivando fino al centro del capoluogo lombardo per poi proseguire oltre e arrivare all’altro capolinea, che è Assago. La metro M2 si può prendere anche da Gessate e fra gli snodi principale vi è senza dubbio la fermata di Cascina Gobba, dove si può prendere il “trenino” che porta all’ospedale San Raffaele di Milano. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

METRO M2 MILANO, CIRCOLAZIONE SOSPESA, SOCCORSA UNA PERSONA CHE SI È SENTITA MALE, TRENI BLOCCATI

La metro Milano, linea M2 (la Verde), risulta essere al momento temporaneamente sospesa. Come fa sapere il portale di ATM, l’azienda dei trasporti pubblici meneghina, si è verificato un problema ad una persona. Cosa è successo? Si tratta di un uomo, o di una donna (non è stato ben specificato), che si sarebbe sentito male a bordo di un treno della metro, di conseguenza, per favorire i soccorsi, il convoglio è stato bloccato, così come tutti gli altri che circolano sulla stessa tratta.

L’azienda dei trasporti pubblici di Milano consiglia di utilizzare in alternativa le altre linee della metro, leggasi la M3 e la M5 fra la stazione Centrale e quella di Garibaldi, per poi cambiare a Zara. Non è ben chiaro cosa sia accaduto ne tanto meno quanto ci vorrà per ripristinare la normale circolazione dei treni, fatto sta che lo stop sta creando non pochi disagi ai viaggiatori che in questo momento stanno prendendo appunto la linea Metro M2. Aggiorneremo la notizia nel caso dovessero giungere novità, speriamo possano arrivare il prima possibile e che siano liete, prima di tutto per il viaggiatore che si è sentito male, secondariamente per tutti gli altri passeggeri fra pendolari e studenti che stanno prendendo il treno.