La metro M2 Milano modifica il suo percorso da oggi, 19 luglio 2025: ecco come cambia dopo la chiusura di Lanza e Moscova

Dalla giornata di oggi, sabato 19 luglio 2025, fino a quella del prossimo 7 settembre, la linea della metro M2 di Milano, la cosiddetta Verde, subisce una modifica importante. Atm, l’azienda del trasporto pubblico meneghino, ha infatti comunicato la chiusura delle stazioni di Lanza e Moscova per una serie di lavori nelle stesse. In particolare si interverrà per sostituire i binari e la sede della ferrovia sotterranea.

Salvini: "Ricorso Open Arms? Stupore e rabbia, pm non si rassegnano"/ "Io sindaco di Milano? Ci penserò ma...

Di conseguenza, coloro che dovranno prendere la metro verde a Milano dovranno ricordarsi del cambiamento di percorso. I lavori sono stati fatti appositamente in questo periodo visto il minor afflusso di persone sulla metropolitana fra scuole chiuse e fabbriche con personale ridotto. Ma quale percorso faranno quindi i treni? Quelli che partiranno da Gessate o da Cologno Monzese, si fermeranno a Garibaldi, mentre quelli che compiono il percorso inverso, quindi dai due capolinea di Abbiategrasso e Assago, si fermeranno alla stazione dei treni di Cadorna. Da Garibaldi si potrà quindi percorrere la propria tratta cambiando con la M5, mentre da Cadorna con la M1.

CARO CASA/ Il dibattito "liberal" che accomuna Milano e gli Usa

METRO M2 MILANO, CHIUSE STAZIONI LANZA E MOSCOVA: LA LINEA NECESSITA DI UN RESTYLING

Ci sono poi i mezzi di superficie a disposizione dei passeggeri, leggasi tram e bus e per i relativi percorsi si consiglia di controllare il sito ufficiale di Atm dove sono specificati tutti i mezzi alternativi che permettono di raggiungere la fermata Garibaldi o Cadorna da Lanza e da Moscova, ma anche altre destinazioni prescelte. Ricordiamo che la linea verde M2 della metro di Milano prevede anche la chiusura della fermata Cimiano, che sarà inaccessibile fino al prossimo 13 settembre dopo che lo scorso mese di giugno è cominciato il cantiere per sistemare l’ascensore.

VISTO DA SINISTRA/ Inchiesta Milano-Sala, Schlein (stavolta) stia con la Meloni e molli Conte

Come ricorda il Corriere della Sera, la linea verde della metro milanese è la seconda più vecchia dopo la M1. Fu inaugurata 56 anni fa, precisamente a settembre del 1969, di conseguenza è normale che dopo tutto questo tempo debba subire un “restyling”.