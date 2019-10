Metro M2 Milano, sospesa la Verde/ Caos Atm, malore a Piola blocca tutta la linea

Caos nell’ora di punta del lunedì mattina sull’intera linea verde M2 della Metro di Milano: mattinata di pura “passione” per i passeggeri e pendolari coinvolti loro malgrado nei forti rallentamenti per lo stop imposto da Atm tra Caiazzo e Cascia Gobba per via di un malore occorso ad una persona su un vagone fermo alla stazione di Piola. Attorno alle ore 8, quando i vagoni sono stracolmi e gli scambi nelle varie stazioni frenetici, un passeggero si sente male sulla linea M2 e nel giro di pochi minuti scoppia il caos per il traffico di mezza linea Verde. «Abbiamo sospeso la circolazione tra Caiazzo e Gobba. Sul resto della linea i treni stanno viaggiando con forti rallentamenti. Ci scusiamo e vi ringraziamo per la comprensione», hanno scritto subito i canali social di Atm Milano con i passeggeri però inviperiti dato che il malore in un solo vagone di una sola singola stazione è bastato per bloccare per circa un’ora il servizio della linea da Gobba fino a Caiazzo.

CAOS SULLA METRO M2 A MILANO NELL’ORA DI PUNTA

Attorno alle 9, dopo che già erano stati istituiti bus sostitutivi tra le stazioni della M2 coinvolte nel caos-malore, Atm prima aggiorna sullo stato della situazione – «il personale del 118 sta soccorrendo una persona che si è sentita male a bordo di un treno. La circolazione è sospesa tra Caiazzo e Gobba. Forti rallentamenti sul resto della linea. Seguono aggiornamenti e vi ringraziamo per la comprensione» – poi dopo pochi minuti lancia la notizia che tutti i pendolari attendevano da ore «i treni stanno riprendendo in questi minuti a viaggiare sull’intera linea. Le stazioni potrebbero essere affollate: considerate maggiori tempi di percorrenza. Ci scusiamo e vi ringraziamo per la comprensione». Secondo quanto riportato dall’equipaggio Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), il passeggero che si è sentito male è stato soccorso sulla banchina della stazione di Piola ed era in direzione Abbiategrasso-Assago; non si conoscono le condizioni di salute dello sventurato, mentre intanto il traffico della Metro milanese è ripreso con regolarità dopo circa una mezzoretta di prevedibile “partenza a singhiozzo”.

