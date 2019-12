Metro M2 Milano, sospesa Linea Verde/ Atm ko Cascina Gobba-Udine per malore su treno

Mattinata difficile sulla linea M2 della Metro Verde di Milano per un malore avvenuto a bordo di un treno nella zona nord della linea: «M2, abbiamo sospeso la circolazione tra Udine e Cascina Gobba per consentire i soccorsi a una persona che si è sentita male a bordo di un treno. Nella tratta interrotta bus sostitutivi sono in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico. Seguono aggiornamenti». Così scriveva poco prima delle ore 9 il servizio di news in tempo reale di Atm, con l’intera linea che però in poco tempo viene condizionata e di fatto sospesa in attesa che il convoglio con a bordo la persona in difficoltà possa riprendere la propria circolazione.

ATM MILANO, KO METRO M2: I BUS SOSTITUTIVI

Poco dopo le ore 9.40 in realtà l’evento allarmante è già terminato con la stessa Atm che torna a twittare verso i propri passeggeri e pendolari, «I soccorsi sono terminati e i treni stanno riprendendo a viaggiare per tutte le destinazioni in questi minuti. Considerate maggiori tempi di attesa nelle stazioni e di percorrenza. Grazie». Ed è così che tanto nella tratta Cascina Gobba-Udine quanto per il resto della linea Verde della metro di Milano, il traffico torna “regolare” poco dopo: il servizio in tempo reale riporta rallentamenti nella ripresa della circolazione dei treni, ma attorno alle ore 10-10.15 l’intera tratta dovrebbe aver risolto ogni elemento di difficoltà e gli stessi bus sostituivi terminare la propria funzione di “riserva”. M1 Rossa, M3 Gialla e M5 Lilla invece risultano regolari e senza problemi/intoppi in questo inizio settimana ed inizio dicembre.

