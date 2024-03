Metro M2 Verde Milano, ritardi e caos/ Passeggero si sente male: treni a rilento su tutta la linea

La linea Verde, la M2 della metropolita di Milano risulta essere al momento semi-bloccata. Ne parla il sito MiTomorrow, secondo cui si sarebbe reso necessario un intervento per un problema che ha di fatto paralizzato la linea verde della metro meneghina. Ovviamente si è trattato di un grosso disagio per tutti i lavoratori ma anche gli studenti che si apprestavano a prendere la metro per raggiungere le proprie destinazioni, migliaia di pendolari che sono rimasti a piedi. Secondo le testimonianze raccolta sembra che la stazione di Garibaldi sia al momento la fermata più critica, visto che lo stesso portale parla di “vero e proprio imbuto umano”, con delle persone ammassate sulle scale in attesa di poter accedere ai treni.

Una situazione resa ancora più complessa per via del fatto che la situazione si è verificato durante l’ora di punta. I viaggiatori ci stanno impiegando fino a 25 minuti per raggiungere solo quattro fermate, un tempo di percorrenza quindi ben al di sopra della media solita della metro verde di Milano. Secondo quanto riferito dalle autorità, il rallentamento è stato reso necessario dopo che un passeggero ha avuto bisogno di un’assistenza immediata, anche se non è stato specificato cos’abbia accusato, molto probabilmente un malore, magari un infarto. Ai viaggiatori è stato consigliato un percorso alternativo o comunque di prepararsi a tempi di attesa più lunghi del normale.











