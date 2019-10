Metro M3 Milano chiusa Maciachini-Comasina/ Atm, linea gialla ko: bus sostitutivi

Mattinata di “passione” a Milano per il caos provocato dalla chiusura di un tratto della Metro M3 linea Gialla tra Comasina e Maciachini: un guasto capitato nella notte ad un mezzo per il lavaggio delle gallerie ha provocato un disagio “a catena” che ha ritardato non solo l’apertura della tratta stamattina ma la costante chiusura del tratto Maciachini-Comasina nell’area nord di Milano (comprese anche le stazioni di Dergano, Affori Centro, Affori FN). Disagi e rallentamenti anche sull’intera linea gialla, con l’Atm che ha di volta in volta consigliato ai vari passeggeri il percorso più “ideale” per sostituire la tratta interessata dal guasto. La circolazione è regolare tra Macchini e San Donato, mentre nell’area coinvolta dal guasto al mezzo pulizie le alternative sono principalmente due: in alternativa ad Affori FN considerate stazioni ferroviarie utili come Domodossola, Cadorna e Garibaldi, regolarmente servite dalla metropolitana. In seconda battuta, tra Affori Centro, Dergano, e Maciachini si può usare anche i bus della linea 70. Nel frattempo sono disponibili i bus sostitutivi della Metro M3 sulla tratta interessata.

CAOS IN METRO A MILANO: GLI AVVISI ATM

«Stiamo rimuovendo un mezzo per il lavaggio gallerie che ha avuto un problema nella notte. Le operazioni ritarderanno l’apertura di un tratto di linea. Il servizio passeggeri si svolgerà regolarmente tra Maciachini e S. Donato. Bus sostitutivi tra Comasina e Maciachini», è stato il primo messaggio uscito stamane prima delle ore 6 sul canale Twitter di Atm. Il problema è che da ormai 4 ore il problema persiste, con la rabbia dei cittadini passeggeri rimasti per minuti in attesa sulla banchina anche nelle principali altre stazioni della linea M3, da Duomo a Centrale passandoper Repubblica. L’azienda trasporti di Milano ha comunicato che sono presenti in stazione gli assistenti alla clientela che indicano ai passeggeri le modalità alternative di viaggio: inoltre, Atm ha predisposto un piano di informazione con annunci in metropolitana e superficie, news sul sito, notifiche sull’app. L’ultimo giunto attorno alle 9.30 recita così «M3, Ci scusiamo con in nostri passeggeri: i tecnici del nostro pronto intervento stanno lavorando per riattivare la circolazione sulla linea nel più breve tempo possibile».

