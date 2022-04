Metro Milano travolge e uccide una persona a Pagano M1/ Linea chiusa e treni bloccati

Disagi stamane sulla metro di Milano e precisamente sulla linea M1, per via di una persona che è stata travolta e uccisa da un treno. Come riferito da numeroso organi di informazione online in queste ultime ore, a cominciare dai colleghi di Fanpage, l’episodio si sarebbe verificato poco dopo le ore 9:00 di oggi, sabato 16 aprile 2022, e dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che non si è trattato di un errore del macchinista. Pare infatti che la vittima si sia gettata volontariamente sotto il treno una volta che ha visto lo stesso passare, di conseguenza, trattasi di un suicidio.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 aprile/ Solo 37 ricoverati in T.I.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono recati gli uomini del personale sanitario del 118, che purtroppo nulla hanno potuto per salvare la vita a colui che si è buttato sui binari, morto pressochè all’istante. Pesanti, ovviamente, le ripercussione sulla circolazione dei treni, visto che Atm è stata costretta a bloccare la circolazione delle stesse metro per consentire le procedure da prassi per questi tipi di decessi, a cominciare dall’arrivo delle forze dell’ordine, i rilievi, l’arrivo del magistrato, il recupero della salma, le pulizie, e l’intervento dei tecnici.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 14 APRILE/ +25 morti, -26 ricoverati

METRO MILANO, PERSONA UCCISA E TRAVOLTA: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DI ATM

Attraverso il proprio profilo Twitter l’azienda dei trasporti pubblici milanesi ha prima fatto sapere: “Abbiamo chiuso la linea nelle tratte Cadorna-Pagano-Lotto e Cadorna-Pagano-Gambara dopo un tentato suicidio nella stazione di Pagano – la comunicazione diffusa da Atm – I treni sono sostituiti da bus in queste tratte. La linea è aperta nelle tratte Biscegli-Gambara, Rho-Lotto e Cadorna-Sesto FS. A Cadona si può cambiare con M2. A Lotto si può cambiare con M5. Per raggiungere Rho da Milano considerate anche le linee S delle stazioni del passante ferroviario. Seguono aggiornamenti”.

Milano, iscrizioni a scuole nido e materne: 3330 bimbi in attesa/ Tra 2 settimane...

In seguito è stato comunicato: “M1: la linea è chiusa tra Cadorna e Lotto e tra Cadorna e Gambara dopo un tentato suicidio nella stazione di Pagano. I treni sono sostituiti da bus in queste tratte. Seguono aggiornamenti”. Al momento l’ultima comunicazione risale a circa un’ora fa, di conseguenza non sembrerebbe esservi aggiornamenti a riguardo.

⚠️ M1: la linea è chiusa tra Cadorna e Lotto e tra Cadorna e Gambara dopo un tentato suicidio nella stazione di Pagano. I treni sono sostituiti da bus in queste tratte. Seguono aggiornamenti. — ATM + 😷 = (@atm_informa) April 16, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA