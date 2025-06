In estate chiude la metropolitana M2 di Milano: tutte le informazioni utili sull'interruzione tra le date e gli eventuali percorsi alternativi

Si avvicina un’estate complessa per i viaggiatori e i pendolari milanesi con la metropolitana M2 che resterà chiusa per poco meno di un paio di mesi a causa di alcuni lavori strutturali e di ammodernamento disposti dalla società ATM già da diversi mesi: numerosi e ovvi i disagi per chi quotidianamente deve utilizzare il trasporto pubblico, ma nel frattempo la compagnia ha già predisposto una serie di percorsi alternativi per minimizzare i disagi.

Prima di arrivare alla chiusura della metropolitana M2 è bene ricordare che già in questo momento – dallo scorso 7 giugno e fino al prossimo 13 settembre – è stata disposta la temporanea sospensione della fermata Cimiano della medesima linea metropolitana; mentre al contempo dallo scorso aprile tra le fermate Caiazzo e Lambrate la circolazione è limitata a un solo binario durante gli orari serali: entrambe le interruzioni sono ovviamente legate a lavori di ammodernamento della linea e con l’arrivo della prossima stagione scolastica tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Proprio la linea della metropolitana M2 – è bene ricordarlo – è stata inaugurata nell’ormai lontano 1969 e da quel momento lo stato dei binari è andato progressivamente a deteriorarsi per la fisiologica usura legata ai frequenti passaggi dei treni: ATM, non a caso, ha fatto sapere che gli attuali lavori sono legati proprio alla manutenzione dei binari, all’installazione di nuovi dispositivi tecnologici e al necessario aggiornamento dei sistemi di sicurezza a favore dei passeggeri.

Chiude la metropolitana M2 di Milano: le stazioni interessate, le date e gli eventuali percorsi alternativi

Venendo a noi, la metropolitana M2 di Milano resterà chiusa dal prossimo sabato 19 luglio fino a domenica 7 settembre 2025 limitatamente alle fermate tra Cadorna e Garibaldi che collegano alle principali stazioni ferroviarie milanesi: in tal senso la percorrenza dei treni sarà limitata a Lanza e Moscova in entrambe le direzioni; mentre al contempo a causa della chiusura di Cimiano non si potrà transitare tra Udine e Crescenzago.

Per sopperire ai disagi derivanti dell’interruzione della metropolitana M2, l’azienda ATM ha già disposto una serie di bus sostitutivi e suggerisce – là dove possibile in base alla destinazione – di sfruttare le linee M1 e M3: gli orari del trasporto su gomma si potranno seguire facilmente grazie all’apposita app della compagnia o al sito ufficiale; fermo restando il consiglio di programmare il proprio viaggio con un ampio anticipo per evitare i naturali e fisiologici ritardi stradali.