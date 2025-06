Con la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’estate è scattato il piano di interventi riguardanti la linea M2 della metropolitana di Milano, nota comunemente come “la verde”. Nel giro di poco più di un mese, precisamente dal 19 luglio prossimo, fino al successivo 7 settembre, la tratta che va dalla fermata Cadorna a Garibaldi, entrambi snodi ferroviari importanti, sarà chiusa per degli interventi di manutenzione ma anche di ammodernamento.

Blocco diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025 in 4 regioni/ Matteo Salvini al lavoro per evitarlo

L’idea di effettuare i lavori durante l’estate deriva dal fatto che le metro meneghine sono ovviamente meno frequentate in estate, soprattutto ad agosto, complici scuole e uffici chiusi, di conseguenza l’impatto sui viaggiatori sarà senza dubbio ridotto rispetto ad un altro periodo dell’anno. Quattro le stazioni che saranno interessate dal “blocco”, e oltre a Cadorna e Garibaldi, ci sarà lo stop anche a Lanza e Moscova, dove i treni non effettueranno servizi per via appunto dei lavori di manutenzione. Nel dettaglio gli interventi riguarderanno i binari, ma anche nuove tecnologie e un aggiornamento degli impianti di sicurezza presenti sulla linea della metropolitana M2 di Milano.

Voli cancellati e ritardi/ L'Ue tutelerà di più le compagnie: cosa cambia?

METROPOLITANA M2 MILANO, NUOVA ASCENSORE A CIMIANO

Disagi anche a Cimiano, altra fermata della linea verde, che invece è stata chiusa lo scorso 7 giugno, fino al 13 settembre, per installare un nuovo ascensore più agevole e accessibile. A completare il quadro, i lavori in corso fra le stazioni di Caiazzo e Lambrate, già iniziati ad aprile scorso, dove i treni sono obbligati a circolare su un solo binario, con possibili rallentamenti ma anche variazioni della frequenza degli stessi convogli.

L’ATM, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, ha fatto sapere attraverso una nota ufficiale di aver scelto questo periodo dell’anno per effettuare i lavori proprio per via del minor impatto sugli utenti, e i lavori avranno la finalità di migliore la sicurezza, l’accessibilità e l’affidabilità della stessa rete metropolitana di Milano, ammodernando quindi impianti che sono ormai obsoleti visti i molti anni alle spalle.

“Radio rischia di scomparire, colpa delle auto”/ Denuncia Agcom: “Vetture moderne non hanno FM e DAB”

METROPOLITANA M2 MILANO, LAVORI ESTIVI: COME SPOSTARSI DA CARDONA A GARIBALDI

Come fare quindi per percorrere la tratta che va dalla stazione di Cadorna a quella di Garibaldi? Sempre ATM ha fatto sapere di aver predisposto dei bus navetta che si fermeranno vicino alle 4 stazioni suddette, con orari che sono consultabili sul sito ufficiale dell’azienda dei trasporti di Milano, ma anche attraverso l’applicazione. In alternativa si possono utilizzare le metro M3 e M1, ed inoltre si consiglia ai viaggiatori di controllare per tempo gli orari degli autobus di modo da pianificare il viaggio nel migliore dei modi.

E’ stato inoltre predisposto un numero verde dedicato alle persone diversamente abili per ricevere assistenza e suggerimenti. Per quanto riguarda la stazione di Cimiano, invece, non sono state predisposte delle navette, visto che la stessa fermata è raggiungibile scendendo a Crescenzago o Udine, o eventualmente utilizzando la linea 54 dei bus.