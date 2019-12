Metropolitana Napoli: ferma la tratta Linea 1/ Bloccata anche la funicolare di Chiaia

Numerosi disagi sono stati registrati stamane presso la metropolitana di Napoli. Come comunicato poco fa dai colleghi di Napolitoday.it, l’intera tratta metro partenopea è ferma dalle ore 7:00, dopo che è stato dato l’annuncio dello stop della Linea 1. Inizia quindi nel peggiore dei modi l’ultimo giorno dell’anno solare 2019 per l’Anm, l’azienda dei trasporti pubblici di Napoli, tenendo conto che alle ore 8:00 è stato registrato anche lo stop della Funicolare di Chiaia. Al momento non è ben chiaro cosa sia accaduto, anche perchè la pagina social dell’azienda, che ha comunicato l’avvenuto guasto, non ha specificato il perchè di questo disservizio, ne tanto meno entro quando verrà risolto il problema sui due mezzi. E’ stato comunque accennato ad “un atto vandalico a opera di ignoti” di cui non si conosce altro. Difficile quindi dire cosa sia successo nel dettaglio e a breve avremo sicuramente degli aggiornamenti in merito.

METROPOLITANA NAPOLI: FERMA LINEA 1. I PROBLEMI DEI TRASPORTI PUBBLICI PARTENOPEI

Una giornata sicuramente di passione per i viaggiatori di Napoli, tenendo conto che molti probabilmente avranno programmato di spostarsi con i mezzi pubblici durante la notte più lunga dell’anno. Come riferito da Napolitoday.it, inoltre, vi erano molti dipendenti “poco propensi agli straordinari decisi da Palazzo San Giacomo”, anche se non sono stati specificati ulteriori dettagli in merito. Pochi giorni fa, i trasporti pubblici napoletani erano finiti sempre al centro delle cronache a seguito di una sorta di “malattia di massa” del personale della Funicolare. Come detto sopra, rimaniamo in attesa di aggiornamenti per capire quando si risolverà il problema odierno dei mezzi pubblici napoletani.

