Il film "Metruk Adam - Un uomo solo" racconta la storia di un ex recluso e mostra com'è difficile cambiare da soli: occorre aver intorno qualcuno

Un film turco, ma non troppo è Metruk Adam – Un uomo solo del regista Çağrı Vila Lostuvalı che racconta la storia di Baran, interpretato da Mert Ramazan Demir, e il suo cammino per ripartire dopo una grande ingiustizia.

Baran finisce in carcere per una colpa non commessa, era stato il fratello Fatih (Edip Tepeli) a uccidere un uomo guidando in stato di ubriachezza, ma la famiglia sceglie di sacrificare il minorenne Baran al suo posto. Quando esce dal carcere, Baran è arrabbiato per l’ingiustizia subita e per ciò che ha dovuto sopportare in una prigione durissima, è ormai un uomo e deve costruirsi un futuro con tutte le difficoltà che comporta il fatto di essere stato in prigione.

Il fratello Fatih vuole che stia con lui in casa sua, Baran non ne vuole sapere, il rapporto con il fratello gli fa troppo male, la moglie stessa di Fatih non lo vuole in casa. Alla fine cede, ma perché nella scena vi è la figlia del fratello, Lidya (interpretata da Ada Erma), che comincia a esercitare una certa influenza, perché chiede in tutta libertà e senza alcun interesse uno sguardo, un rapporto. E anche un uomo che era stato con lui in prigione e conosce tutta la storia, Esat (Rahimcan Kapkap), diventerà un grande aiuto per Baran.

La situazione si complica, Fatih ha un incidente, la moglie muore, lui è molto grave in stato di incoscienza, rimane Lidya che si ferisce ma non gravemente, però è sola e quindi o lo zio la prende con sé oppure finirà in un centro per minori. È a questo punto che avviene la drammatica scelta per Baran e lui può scegliere per la nipote anche perché è aiutato da Esat e dal suo capo per il lavoro e riesce anche a trovare dove poter dormire.

La scelta di Baran cambia la situazione, di fatto Lidya diventa il punto riferimento del cammino che lui sta facendo per ritrovarsi come uomo. Baran ripara le auto, anche quelle che sembra impossibile rimettere in azione. Viene chiamato un riparatore, la nipotina lo sa e gli chiede di riparare tutto, ma in realtà è Lidya la vera riparatrice: è lei, infatti, che ha aiutato Baran a ritrovarsi e a cominciare a guardare al fratello quando torna a casa in modo diverso anche se fisicamente il peso del carcere ingiusto rimane, tanto che non riuscirà ad abbracciare Fatih.

Metruk Adam – Un uomo solo propone una situazione di alta drammaticità, come si può ripartire dopo aver subito una grave ingiustizia e mostra come da soli non ce la si possa fare, c’è bisogno di essere guardati e amati da qualcuno che ripara la ferita che si porta dentro: infatti, il vero protagonista del film è Lidya, è lei che con il suo bisogno fa ritrovare a Baran uno sguardo di amore che l’ingiustizia e la violenza del carcere avevano represso con molta durezza.

Alla fine Baran capisce di non essere più un uomo solo, è ripartito grazie a chi gli ha voluto bene come Lidya, Esat, il suo capo. C’è bisogno di altri e altro per ridestare la propria umanità, un uomo da solo non ce la fa, infatti Baran aveva provato da solo a riprendere una vita normale, ma senza quei volti amichevoli, pieni di affetto per lui, non ce l’avrebbe fatta.

Questo film fa capire che non basta la propria forza morale per riprendere vita, ci vuole uno sguardo d’amore, ci vuole una Lidya, un Esat!

