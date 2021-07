Metti la nonna in freezer/ Video, su Rai 1 il film con Fabio De Luigi e Miriam Leone

Metti la nonna in freezer, film diretto da Fontana e Stasi

Metti la nonna in freezer va in onda oggi, 25 luglio 2021, su Rai 1 a partire dalle ore 21,30. Si tratta di una commedia delicata e spassosa diretta dalla coppia alla regia composta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Proprio Stasi con questo film fu alla sua seconda direzione iniziata pochi anni prima con ‘Amore oggi’ e, a oggi, conclusa con il terzo film del regista materano, quel ‘Bentornato Presidente’ nel quale un ottimo Bisio si ripropone come uno dei principi della commedia di costume.

Per Fontana la regia è speculare rispetto al collega Giuseppe Stasi, tre film girati assieme per un’avventura che, forse, ha generato una nuova coppia cineasta come lo fu in passato Castellano e Pipolo ed altri artisti della celluloide. Nel cast protagonisti assoluti sono Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Metti la nonna in freezer, la trama del film

Avviciniamoci al film Metti la nonna in freezer andando a leggere la trama. La giovane Claudia Maria Lusi è un’ottima restauratrice che non ha però ancora trovato la giusta via per l’affermazione personale. Per questo motivo vive con nonna Birgit, la quale da sempre la supporta sia emotivamente, che nelle finanze. Succede però che la nonna muore e la povera Claudia rischia di perdere tutto, soprattutto i benefit economici, motivo per il quale, condividendo il segreto solamente con alcune amiche personali, decide di nascondere in frigorifero il cadavere della povera Birgit sino al momento nel quale riuscirà a risolvere ogni sue problematica finanziaria.

Tutto sembra scorrere tranquillo ma nella routine di Claudia s’insidia Simone Recchia, un finanziere che, in seguito al tracollo sentimentale, una relazione importante finita male, si butta a capofitto sul lavoro con quella modalità pedante che lo rendono antipatico anche agli stessi colleghi d’Arma. La situazione si complica ancora di più: Augusto (Eros Pagni), che aveva una relazione clandestina con la nonna di Claudia, diventa finalmente vedovo e si reca a casa della sua amata Birgit, senza sapere che è in realtà defunta, e Claudia, per salvare capra e cavoli, si traveste nei panni della nonna fingendosi l’amata di Augusto, cercando di scaricarlo, cosa che sarà davvero impegnativa. In questo pirotecnico gioco di situazioni la povera Claudia farà di tutto per sopravvivere alle confusioni che ha generato, trovando la stabilità solamente nel momento in cui… Ma questo non possiamo rivelarlo!

Video, il trailer del film “Metti la nonna in freezer”





