Metti la nonna nel freezer/ Su Rai 1 il film con Miriam Leone (25 settembre)

Nella prima serata di oggi, mercoledì 25 settembre, alle 21:25 su Rai 1 andrà in onda la commedia italiana del 2018 “Metti la Nonna in Freezer”. Alla regia del film la coppia Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, già insieme dietro la macchina da presa per “Bentornato Presidente” e per il lungometraggio prodotto da Sky Cinema “Amore Oggi”. Distribuito da O1 Distribution, “Metti la Nonna in Freezer” è stato prodotto da Rai Cinema e Indigo Film. I protagonisti sono Fabio De Luigi e Miriam Leone. Da “1992” a “I Medici”, da “Distretto di Polizia” a “Il Tredicesimo Apostolo”, da “Un Passo dal Cielo” fino ad arrivare ad “In Arte Nino”, il percorso della ex Miss Italia è stato un crescendo di successi. Prossimamente la rivedremo nei panni di Veronica Castello nella serie “1994”, sequel di “1992” e “1993”.

Metti la nonna nel freezer, la trama del film

Claudia (Miriam Leone) è una restauratrice in crisi lavorativa, che fa affidamento sulle finanze della nonna Brigit (Barbara Bouchet). Quando la nonna muore, Claudia, insieme alle amiche e colleghe Rossana (Lucia Ocone) e Margie (Marina Rocco), decide di nascondere il cadavere nel freezer, per poter continuare a incassare la pensione e non andare in bancarotta. La situazione peggiora quando nella vita di Claudia entra Simone, un giovane finanziare molto dedito al suo lavoro dopo una delusione d’amore. Un giorno Simone si reca a casa di Claudia per un semplice controllo: per il finanziere è amore a prima vista, mentre la ragazza teme che stia indagando su di lei. A complicare ulteriormente la vicenda è l’arrivo di Augusto (Eros Pagni), un anziano signore rimasto vedovo con cui la nonna aveva una relazione extraconiugale. Intanto Claudia capisce che Simone è davvero innamorato di lei e si mettono insieme. Claudia resta incinta, mentre Simone rivela di aver sempre saputo la verità sulla nonna: il gruppo scongelerà il cadavere o continuerà la truffa?

