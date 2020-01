Meunier alla Juventus?/ Calciomercato news: bianconeri vigili, si punta a giugno

Non è però solo alla finestra di calciomercato di gennaio che la dirigenza della Vecchia Signora guarda e lavora, ma pure in casa dei bianconeri si guarda già alla prossima sessione di giugno. Ecco che in tal senso va ricordato che è sempre vivo l’interesse della Juventus per Meunier, difensore attualmente in forze al Paris Saint Germain. L’interesse della squadra della Mole per il terzino destro, classe 1991 non è certo nuovo ma pure qualcosa di concreto potrebbe presto accadere per questa ipotesi di trattativa, ancora tutta da mettere in piedi, benché lo stesso Meuneir sia in scadenza di contratto con i parigini il prossimo mese di giugno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: POSSIBILE SCAMBIO CON DE SCIGLIO?

Proprio la tempistica giocherebbe a favore dei bianconeri, che lavorano proprio per giugno come data di approdo di Meunier alla Juventus. A facilitare eventualmente l’arrivo dello stesso giocatore belga vi è poi la pedina Mattia De Sciglio, sacrificabile ora come nella sessione estiva del calciomercato per Maurizio Sarri. Rimane dunque calda ipotesi di mercato di uno scambio tra i due profili, anche se ovviamente si è ancora solo gli anzi di una possibile trattativa, come ben ci ricordano anche i colleghi del Corriere dello Sport.

