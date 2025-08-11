Mew, ex di Amici, è la nuova fidanzata di Irama? Alcune segnalazioni svelerebbero un legame tra i due cantanti: ecco tutti i dettagli

Che Irama abbia sempre preferito tenere la sua vita privata e amorosa lontana dal gossip è cosa ben nota ai fan, che da tempo cercano di scoprire se il cantante abbia una fidanzata. Negli ultimi giorni però si fa sempre più spazio l’ipotesi che nel cuore di Irama non solo ci sia una ragazza in particolare, ma sia anche un’ex di Amici come lui. Lei sarebbe Mew, allieva di Amici 23 che ha tuttavia lasciato la scuola prematuramente ritenendolo un posto non adatto a lei in quel momento della sua vita.

Chi ha seguito quell’edizione sa che Mew era fidanzata con Matthew, altro allievo di Amici 23, che lasciò Amici insieme a lei proprio per starle accanto. Da quel momento i due non si sono mai lasciati, sviluppando un legame fortissimo che li ha anche portati alla convivenza. Questo fino a quale mese fa, quando la stessa Mew ha annunciato la rottura con Matthew senza, tuttavia, specificarne le motivazioni.

Irama e Mew stanno insieme? Le segnalazioni sui due cantanti ex di Amici

Poche settimane fa, si è parlato di un nuovo amore per Matthew e, ancora una volta, proprio con volto noto di Amici: la ballerina Giulia Stabile. La relazione non è stata però né smentita né confermata dai diretti interessati. Così, mentre il web si chiede se i due stiano davvero insieme, un altro gossip corre e riguarda Mew e il suo nuovo flirt, che sarebbe invece Irama. A farlo supporre alcuni indizi che i fan hanno scovato, a partire dal fatto che lo scorso 29 luglio entrambi si trovavano nello stesso posto e, a confermarlo, sarebbe la foto della stessa piscina, postata da entrambi. L’altro indizio riguarda proprio Matthew, a quanto pare grande amico di Irama che però, proprio negli ultimi giorni, avrebbe torlo il ‘segui’ al cantante sui social. Solo coincidenze? Per il web assolutamente no.

