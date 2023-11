Mew e gli attacchi di panico, il racconto choc ad Amici 23/ “Arrivava un’ombra e stavi male, oscuri pensieri”

Mew, il racconto del momento buio ad Amici 23: “Arrivava un’ombra che ti faceva male”

Il percorso degli allievi di Amici non è soltanto artistico ma anche interiore. Capita allora, tra una lezione e l’altra, che i ragazzi si raccontino, svelando sogni e debolezze, ma anche forti dolori della propria vita. È quanto accaduto anche a Mew, cantante di Amici 23 e allieva di Lorella Cuccarini. Nel corso del daytime del 22 novembre, Mew ha ricevuto una lettera dal suo cagnolino Balù, scritta dalla mano della sorella della cantante, in cui si è fatto cenno a momenti bui vissuti dall’allieva.

“Ricordo tutte le volte che ti aspettavo quando uscivi per una serata con divertente con gli amici, e dopo qualche coccola il tuo sorriso si spegneva. – ha letto la voce di Maria De Filippi ad Amici 23 – Arrivava un’ombra che ti faceva stare male, noi cani la vediamo bene, e non ci piace. Non respiravi più bene e ti bloccavi. Oscuri pensieri prendevano il sopravvento e non eri più la stessa”.

Mew e gli attacchi di panico, il racconto ad Amici: “Scoppiavi in lunghi pianti…”

Mew aveva già raccontato in passato di aver vissuto momenti molto difficili in passato, a quanto pare dovuti ad attacchi di panico. Un malessere forte che pare oggi la cantante sia riuscita a superare. Tanto che la missiva di Balù continua in positivo: “Passato il momento peggiore scoppiavi in un lungo pianto. Quante lacrime ti ho leccato dal viso. Io non so contare ma di sicuro erano tante tante”. Quelle stesse lacrime che Mew, ascoltando queste parole, ha versato nella sua cameretta di Amici 23. Lacrime, questa volta, di gioia.











