Mew e Matthew, addio ad Amici 23 “per dedicarsi ai loro momenti intimi”?/ Spunta una nuova ipotesi!

Amici 23, Mew e Matthew lasciano il talent: le presunte motivazioni

Nelle ultime ore tiene banco nella scuola di Amici 23 l’improvviso quanto clamoroso ritiro di Mew e Matthew. L’annuncio è arrivato nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, martedì 9 gennaio 2024, e ha destabilizzato i fan del talent. “Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”, il messaggio comparso su Canale 5. Ma quali sono i motivi che hanno spinto le due giovani promesse della musica ad abbandonare il programma e, in questo modo, a rinunciare ad un’opportunità che capita una sola volta nella vita?

Sul web e nei social si sono moltiplicate, nelle ultime ore, le ipotesi più o meno fantasiose legate al loro ritiro. C’è chi sostiene che sia successo qualcosa di grave nella scuola, al punto da spingerli a ritirarsi per sempre. C’è anche chi avanza l’ipotesi di una presunta gravidanza di Mew, ipotesi però prontamente smentita. Se n’è poi aggiunta un’altra, proveniente direttamente da una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano e condivisa sulle sue Instagram stories.

Mew e Matthew lasciano Amici 23, nuova ipotesi: “Trovati in atteggiamenti intimi“

La segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip Deianira Marzano, condivisa anche da Amedeo Venza sulle Instagram stories, avanza una nuova ipotesi legata all’addio di Mew e Matthew ad Amici 23. “I due ragazzi, spesso trovati in atteggiamenti intimi e spesso ripresi, hanno deciso di abbandonare il programma per dedicarsi ai loro momenti intimi“, così recita il messaggio anonimo ricevuto dall’esperta di gossip. I due, stando a questa segnalazione, avrebbero voluto maggiore privacy per viversi l’un l’altra, dunque avrebbero preferito lasciare il programma e vivere il proprio amore in forma intima e lontano dalle telecamere.

Anche questa è chiaramente un’ipotesi tutta da verificare e, fino a quando non si scopriranno le reali motivazioni del loro addio al talent, il condizionale è d’obbligo. Intanto, però, i fan s’interrogano su questa clamorosa decisione che, in un colpo solo, priva la trasmissione di ben due talenti.













