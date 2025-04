Mew e Matthew, una delle coppie più amate di Amici, si è detta addio. I fan del talent di Maria De Filippi li hanno conosciuti nella scorsa edizione del programma, dove in pochi mesi sono diventati grandi protagonisti sia per il percorso musicale che per quello personale. Mew ha vissuto dei momenti molto complicati nella scuola di Canale 5, che l’hanno portata ad una decisione drastica: quella di abbandonare il talent. Una mossa che ha spiazzato molti, visto che la cantante era considerata una delle più forti di quella edizione, nonché possibile vincitrice.

Serale Amici 24, Senza Cri o Chiamamifaro: chi è eliminata?/ I fan lo sanno

Mew però non è andata via a mani vuote, perché ad Amici 23 ha trovato l’amore proprio nel compagno di scuola Matthew. Il ragazzo l’ha infatti seguita fuori dalla scuola di Canale 5, rinunciando a proseguire la sua corsa verso il serale, poi vinto da Sarah Toscano. E da allora i due hanno vissuto una bella storia d’amore che oggi sembra sia arrivata al capolinea.

REGISTRAZIONE AMICI 24 SERALE 2025/ Anticipazioni e eliminato 12 aprile: Daniele al ballottaggio!

Mew annuncia la fine della storia con Matthew dopo Amici 23: le sue parole

È stata Mew ad annunciare, con una storia su Instagram, la fine della sua relazione con Matthew. “Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’. – ha esordito la giovane cantante nel suo messaggio – Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete sempre dato. A presto, Mew”. Non sono state specificate le motivazioni che hanno portato a questo triste epilogo. Il cantante, dal suo canto, non ha commentato l’annuncio della sua ex fidanzata, chiudendosi per il momento in un silenzio. Resta il fatto che i tanti fan della coppia sono ora in attesa di chiarimenti.