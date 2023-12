Mew gelosa di Matthew e Isobel ad Amici 23?/ Lui guarda la ballerina, lei lo fulmina: il video

Mew e Matthew protagonisti di una scena di gelosia ad Amici 23

Anche nella scuola di Amici 23, tra una lezione e una sfida, sono nati dei nuovi amori. Uno di questi ha come protagonisti Mew e Matthew, due cantanti di due squadre diverse: lui di Anna Pettinelli, lei di Lorella Cuccarini. Un sentimento che è nato dopo poche settimane in casetta, diventato poi molto forte. A confermarlo sono state le lettere d’amore che i due giovani artisti si sono scritti a vicenda.

“Sappi che io ti amo, ti amo di più di quanto tu possa immaginare. Sappi che per me tu sei più di quello che scrivo, più della musica che ascolto, più della mia stessa vita”, ha scritto Matthew a Mew nella sua lettera; “Mi sveglio pensandoti vado a dormire nello stesso modo. Ti penso quando canta ti penso quando sono stanca di tutti. Ti penso quando non riesco a capire me stesso perché pensare a te mi aiuta sempre.” sono state invece le parole della ragazza, che ha poi ammesso di amarlo profondamente.

Matthew guarda Isobel e Mew lo fulmina con lo sguardo: il video di Amici 23

Un amore forte, giovane e fatto anche di qualche gelosia, come è apparso evidente in una delle ultime puntate del pomeridiano di Amici 23. I fan del talent, e in particolare della coppia, hanno infatti notato uno sguardo particolare lanciato da Mew a Matthew durante un’esibizione molto sensuale della ballerina professionista Isobel Kinnear. Il cantante del team della Pettinelli è apparso rapito dalla bella ballerina, uno sguardo di troppo che non è sfuggito a Mew, che ha dunque fulminato il suo fidanzato immediatamente. Una scena che ha fatto sorridere Mida, seduto al fianco di Matthew, e che in poche ore è diventata virale.

matthew che guarda isobel, mew che lo fulmina e mida che ride per tutta la situazione SONO SEMPRE LE 3M pic.twitter.com/kDv9IdA7kl — ia 🍁🎃🍂 amici era; will see taylor !! (@ORIIVN) December 10, 2023













