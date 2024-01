Mew lascia Amici 23 per X Factor?/ L’indiscrezione inaspettata!

Amici 23, Mew tradisce il talent di Maria De Filippi: i gesti in favore di X factor non passano inosservati

S’infiamma il caso mediatico del ritiro di coppia di Mew e Matthew, con l’indiscrezione che vedrebbe la cantante prossima al debutto a X factor 2024. I due cantautori e compagni nella vita, innamoratisi a prima vista l’una dell’altra nel percorso di studi del canto intrapreso all’edizione di Amici 23 di Maria De Filippi, sono usciti di scena dalla casetta dei talenti scoperti da Mediaset, per “motivi personali”, su cui non é ancora dato sapere di più. E, intanto, mentre i fan della coppia nata ad Amici 23 si chiedono cosa possa aver provocato l’uscita di scena dei duo di icone uscenti della scuola più amata dagli italiani, tra le congetture più disparate nel web si fa strada la pista di un possibile debutto previsto a X factor 2024. E si tratta di Mew.

Una serie di indizi social, che sono da attenzionare doverosamente, lascerebbe pensare agli internauti più maliziosi che la cantautrice possa rivelarsi protagonista di un clamoroso “tradimento” verso Amici. Questo, peraltro nel possibile passaggio inaspettato al medesimo ruolo lasciato ad Amici 23, di concorrente nel cast di X factor 2024.

Mew verso il nuovo debutto, a X factor 2024?

Dopo la clamorosa uscita di scena dal palco di Amici e un tentato debutto a X factor, mancato nonostante i casting, Mew registra diversi gesti via social, che lascerebbero pensare ad un suo possibile tradimento ad Amici 23, per un debutto sul palco di X factor 2024. La cantante uscente di Amici non solo non seguirebbe la maestra di canto al talent di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini.

In quello che si direbbe essere un clamoroso schiaffo social al talent di Amici 23, registra a quanto pare il segui in favore alla pagina ufficiale di X factor Italia. Interazioni social che si rilevano in queste ore sul re dei social network , vale a dire Instagram . Questi, gli indizi di una possibile svolta dell’ex Amici verso il sospetto debutto a X factor 2024 all’orizzonte della cantautrice leader-abituée nelle ultime classifiche di canto alle puntate domenicali di Amici 23.

