SERA DEL PRIMO MAGGIO CON MEZZI FERMI A MILANO: LA DECISIONE DI ATM E GLI ORARI

Dopo le 19.30 di oggi 1 maggio 2025 i mezzi Atm a Milano sono rimasti tutti fermi: non uno sciopero improvviso o un malfunzionamento, ma una decisione presa dall’Azienda dei Trasporti Pubblici (e comunicata per tempo nei giorni precedenti) per la giornata del Primo Maggio. Dopo i vari concerti e le manifestazioni dei sindacati locali, e al termine della marcia “Maday” dei collettivi e centri sociali in polemica contro il Decreto Sicurezza del Governo, i mezzi pubblici Atm hanno sostanzialmente chiuso tutte le linee.

Metro serrate, tram e bus tornati in rimessa e stop totale come succede di norma solo nel pomeriggio/sera del giorno di Natale: non fanno servizio le linee notturne, né i sostituivi. In pratica dopo le 19.30 a Milano è possibile girare solo con mezzi privati propri, o con i servizi in sharing di auto, moto e monopattini.

Dopo le deviazioni avvenute stamane e oggi pomeriggio per la manifestazione della Festa dei Lavoratori, oggi 1 maggio Atm ha disposto la chiusura di tutti i mezzi dopo il servizio 7-19.30: si riprenderà domani mattina, venerdì 2 maggio, con l’orario del sabato su tutte le linee metropolitane, bus e tranviarie, così come previsto per il 3 maggio e la domenica 4 maggio, quando entreranno in funzione gli orari canonici dei turni festivi. A questa pagina online di ATM tutte le notizie e novità sugli orari delle prossime ore dopo i mezzi chiusi di oggi 1 maggio 2025.

A ROMA I MEZZI PROSEGUONO MA CON ORARI FESTIVI (ANCHE PER I TANTI EVENTI DEL PRIMO MAGGIO)

Situazione diversa invece a Roma, la Capitale d’Italia che ospita come sempre per la Festa del 1 maggio diversi eventi, manifestazioni e il Concertone di Piazza San Giovanni che andrà avanti fino a notte inoltrata. Vista la concomitanza di Giubileo, arrivo dei pellegrini per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco e preparativi verso il Conclave al via il prossimo 7 maggio, Atac con il Comune di Roma hanno deciso di prendere aperto tutto il giorno le linee dei trasporti pubblici seguendo però l’orario festivo.

Le metro in particolare resteranno in servizio fino all’1.30 di venerdì 2 maggio 2025 per permettere ai tanti giunti al Concertone di far ritorno nelle proprie case/alberghi, o raggiungere le stazioni dei pullman per le le partenze dalla Capitale. Anche qui è la pagina online di Atac a fornire tutte le informazioni necessarie per chi dovesse spostarsi con i mezzi pubblici oggi 1 maggio 2025 in tutta Roma e periferia.