Mezzo dollaro d’argento/ Film western, oggi martedì 28 marzo su Rete 4

Mezzo dollaro d’argento, film western di Rete 4 diretto da Paul Landres

Oggi martedì 28 marzo su Rete 4 alle ore 16:50 andrà in onda il film western Mezzo Dollaro d’Argento (Son of a Gunfighter). La pellicola, girata nel 1965 tra Stati Uniti d’America e Spagna, ha la regia di Paul Landres, mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Robert Mellin, e la distribuzione in italiano è avvenuta grazie a Metro-Goldwyn-Mayer. Nel cast principale figurano gli interpreti Russ Tamblyn, James Philbrook, Fernando Rey e Maria Granada.

Daniele Dal Moro il tweet contro Orietta Berti/ "Solo le torte...". Cosa è successo?

Mezzo dollaro d’argento, che ha una durata complessiva di circa un’ora e mezza, vede il soggetto, così come la sceneggiatura, opera di Clarke Reynolds; il montaggio, invece, è stato curato da Sherman A. Rose, mentre il responsabile per la scenografia è Manuel Berenguer. Il film è stato prodotto da Lester Welch Productions, in collaborazione con Zurbano Films.

Uomini e Donne, Federico Nicotera: "Per Carola colpo di fulmine…"/ "Mi sento amato!"

Mezzo dollaro d’argento, la trama del film

Il protagonista della storia narrata dal film western Mezzo dollaro d’argento (Son of a Gunfighter), in onda oggi martedì 28 marzo a partire dalle 16,50 su Rete4, è il giovane Johnny Ketchum. Dopo la misteriosa ed improvvisa scomparsa del padre, il giovane pistolero Johnny Ketchum (interpretato da Russ Tamblyn) si mette sulle tracce del suo vecchio (interpretato da James Philbrook), che sospetta responsabile della morte della madre, per ritrovarlo ed affrontarlo.

Il giovane Johnny Ketchum scoprirà, però, che l’uomo è scappato in Messico, dove è divenuto il capo di una banda criminale. Quando i due stanno per scontrarsi, la verità viene a galla, e padre e figlio si riuniscono per combattere insieme i banditi, fino a che il vecchio Ketchum non perderà la vita. Il giovane Johnny, però, deciderà di restare lo stesso in Messico…

Amici 2023, Isobel distante da Cricca: c'entra Gianmarco?/ Esplode il triangolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA