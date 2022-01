Mezzo dollaro d’argento, Rete 4/ La trama del film con Kieron Moore

Mezzo dollaro d’argento, film su Rete 4 con Russ Tamblyn

Mezzo dollaro d’argento va in onda oggi, 25 gennaio 2022, su Rete 4. Nel cast del nostro lungometraggio, protagonista assoluto nel ruolo di Johnny Ketchum è l’americano Russ Tamblyn, attore e ballerino con una filmografia davvero ragguardevole alle spalle.

Pistole roventi/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

Lo ricordiamo in ‘Sansone e Dalila’, ‘Sette spose per sette fratelli’ e Gedeone Pontepee. Accanto a Tamblyn troviamo anche Kieron Moore, di chiare origini irlandesi, attore che ha avuto splendide conferme in pellicole come ‘Le colline dell’odio’, ‘La sottile linea rossa’ o ‘Custer eroe del West’ nel cast assieme a Robert Show.

Il mio matrimonio preferito/ Su Rai 2 il film con Tess Harper

Mezzo dollaro d’argento, la trama del film: la storia di un pistolero

In Mezzo dollaro d’argento un pistolero davvero molto abile nel suo mestiere si aggira al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, In quell’area anche banditi pronti a tutto per arricchirsi alla maniera del ‘Vecchio West’, cioè con armi in mano e fazzoletti ben legati per coprire il volto. La prima rapina avviene ai danni di una banca locale, alla quale segue l’assalto sanguinario ad una diligenza, senza risparmio di pallottole e polvere sollevata dagli zoccoli dei loro cavalli.

Ma il pistolero non ama questo genere di attività fuorilegge e si dedica sin da subito alla risoluzione del problema, puntando direttamente al capo dei gangster a cavallo. All’inizio hanno la meglio i banditi: durante una sparatoria tra il pistolero e la banda proprio l’uomo, solo contro troppi, viene ferito, ma non muore e medita vendetta e così sarà. I banditi cercano successivamente di derubare un allevatore di bestiame messicano e proprio quest’uomo troverà conforto e aiuto da parte del pistolero, anche perché sarà molto gentile nel curare le ferite di quell’uomo che toglierà dalla sua vita i malviventi.

È una sporca faccenda, tenente Parker!/ Su Rete 4 un John Wayne diverso dal solito

© RIPRODUZIONE RISERVATA