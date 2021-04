Mezzo dollaro d’argento/ Su Rete 4 il film con Russ Tamblyn (oggi, 27 aprile)

Il film Mezzo dollaro d’argento andrà in onda oggi, martedì 27 aprile, nel primo pomeriggio di Rete 4 alle ore 16.50. La pellicola di genere western è stata diretta nel 1965 dal regista Paul Landers con il titolo originale di Son of a Gunfighter. Girato in lingua spagnola dalla Cinemascope metrocolor, vanta attori dal calibro di Russ Tamblyn nei panni del protagonista Johnny Ketchum, ci sono poi Kieron Moore in Mace Fenton, James Philbrooknei panni di James Ace Ketchum e il giovane Fernando Rey che interpreta don Pedro Fortuna.

Si tratta del classico western americano, diretto con grande intelligenza e che vede protagonista un nutrito stuolo di attori importanti. Sicuramente gli spunti sono interessanti, ma serve anche la comprensione di film di questo livello che molto spesso non sono compresi dal pubblico giovane.

Mezzo dollaro d’argento, la trama del film

Mezzo dollaro d’argento racconta la storia di Johnny Ketchum, figlio del famoso pistolero conosciuto come Ace. Il giovane dopo la morte della madre per mano di un bandito, inizia le sue ricerche alla volta del padre, arrivato in Messico con lo scopo di trovare l’assassino della moglie e vendicarsi. La strada del giovane viene ad intrecciarsi con quella dello sceriffo de posto, intenzionato a sfruttare le ricerche del pistolero per i propri interessi. Sul testa del padre del giovane infatti pende una taglia molto cospicua che fa gola a molti.

Ecco perché le ricerche di Johnny Ketchum saranno rese ancora più difficili e lunghe a causa di spiacevoli incontri. Una volta che riuscirà ad avere delle piste in Messico, sarà costretto ad avere a che fare con il bandito Juan Morales e Don Pedro, ricco proprietario terriero invischiato in traffici illeciti. Insieme al padre, travolgerà l’associazione criminosa ma quest’ultimo purtroppo rimarrà vittima degli eventi e dello scontro contro i banditi messicani. Il giovane Jhonny però tra le varie peripezie riuscirà a conquistare il cuore della bella Pilar, figlia di Don Pedro.

Dopo la morte del padre infatti decide di mollare tutto, non vuole essere più in pistolero, preferisce passare la sua vita accanto al suo nuovo amore, costruendo una famiglia in Messico.



