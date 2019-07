Mezzogiorno in Famiglia cancellato/ E… Adriana Volpe? Freccero: “Non c’entro nulla!”

Mezzogiorno In Famiglia è stato cancellato dal palinsesto della Rai. Adriana Volpe non era presente alla presentazione dei programmi per la nuova stagione, a testimonianza che le cose, con molta probabilità si sono incrinate in maniera – forse – definitiva. Il direttore Carlo Freccero a tal proposito, non è voluto rimanere in silenzio ed anzi, come condiviso da Blogo, ha voluto dire la sua. “Ho detto a Michele Guardì che se mi avanzano dei soldi il sabato dalle 11 alle 13 possiamo provare a fare un programma e naturalmente se lui sceglierà lei… ma io non c’entro nulla”, racconta. Come finirà questa faccenda? Nello stesso orario per il weekend, è stata prontamente posizionata Simona Ventura, con un nuovo programma dedicato allo sport. Sempre la SuperSimo Nazionale, ha “scippato” a Giancarlo Magalli la voce narrante de Il Collegio. Inoltre, tornerà a pieno regime la nuova edizione di Music Farm. Proprio poche settimane fa, Adriana Volpe si era lamentata per l’organizzazione della seconda rete, portando avanti programmi flop (magari spostandoli dalla prima alla seconda serata) e cancellando “Mezzogiorno in Famiglia”, nonostante il successo.

Mezzogiorno in Famiglia cancellato, che fine farà Adriana Volpe?

Dopo il primo sfogo di Adriana Volpe, Carlo Freccero a distanza di ore, aveva replicato. Pur non citandola, era palese la risposta alla sua lamentela. Il direttore di rete, aveva infatti affermato: “Mi preme sottolineare che Rai2 è in assoluto la rete che cresce di più tra i primi 9 canali nella fascia 21.30 – 23.30. Nello specifico ha ottenuto il 6.46% di share, ovvero +0,83 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato incontrovertibile. Il lavoro fatto nei primi sei mesi ha centrato pienamente l’obbiettivo di riposizionare la rete nel panorama complessivo dell’offerta televisiva, incrementando l’audience del pubblico giovane”. Raggiunto da Blogo, Carlo Freccero ha nuovamente puntualizzato il suo punto di vista: “No, no, io non ho nulla contro! (…) Io non ho mai imposto un conduttore a chiunque! Chiaro?”. A questo punto, se il budget consentirà di reintegrare Guardì con un nuovo format, vedremo se il regista prenderà ancora in considerazione Adriana Volpe a bordo, oppure no.

