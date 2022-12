Mi casa es tu casa, 3a puntata/ Anticipazioni: Mara Venier e Luz Casal ospiti

Mi casa es tu casa, la terza puntata del programma di Cristiano Malgioglio

Questa sera, mercoledì 28 dicembre, torna Mi casa es tu casa in onda alle 21.20 su Rai 2. Il programma di Cristiano Malgioglio è giunto alla terza puntata: i prossimi appuntamenti sono previsti per venerdì 30 dicembre e per mercoledì 4 gennaio 2023. La protagonista della prima puntata è stata Heather Parisi, con Sam Ryder, i Gemelli di Guidonia e Jasmine; mentre la seconda puntata ha visto una reunion tra Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Rita Rusic, produttrice del celebre film “Il ciclone”.

Ricordiamo che la trasmissione è l’ adattamento italiano del format spagnolo “Mi casa es la tuya” che a sua volta ha ispirato “A raccontare comincia tu”, l’ultimo programma di Raffaella Carrà. Le ospiti della terza puntata di Mi casa es tu casa sagrano Mara Venier e la cantante Luz Casal.

Mi casa es tu casa, ospiti: Mara Venier e Luz Casal

Nella terza puntata di Mi casa es tu casa Mara Venier, amica di vecchia data di Cristiano Malgioglio, si racconterà attraverso un’intervista esclusiva: la signora della domenica della Tv italiana ripercorrerà la sua ascesa professionale, ricorderà i primi amori fino a Nicola Carraro e alla famigli che hanno costruito insieme. Mara Venier ricorderà anche la mamma Elsa Masci, scomparsa nel 2015 dopo essersi ammalata di Alzheimer. Non mancheranno momenti più divertenti come l’arrivo a sorpresa di un personaggio comico.

Ospite di Cristiano Malgioglio anche la cantante Luz Casal, che grazie al regista Pedro Almodovar ha conosciuto una grande popolarità. Per la colonna colonna sonora del film “Tacchi a spillo”: la Casal registró “Un año de amor” (cover in spagnolo di “C’est irreparable” di Nino Ferrer, anche nota in italiano come “Un anno d’amore” di Mina) e “Piensa en mí”. Nel corso della serata Luz Casal offrirà al pubblico una suggestiva cover di “Un anno d’amore” di Mina.

