“Mi fanno mali gli occhi, quali rimedi?”/ Ricerche in trends su Google durante l’eclissi totale di sole

Nel corso della giornata di ieri Google ha registrato numerose ricerche in trends della serie “dolore agli occhi”, ma anche “Rimedi per gli occhi” o “Mi fanno male gli occhi”, il tutto collegato ovviamente all’eclissi totale di sole che si è verificata proprio nella giornata di ieri, 8 aprile 2024, visibile in tutto il Nord America e nel Messico. Le ricerche sono aumentate in concomitanza con la massima visibilità dell’eclissi totale, chiaro indizio di come molti abbiano probabilmente accusato dei dolori al proprio apparato visivo dopo aver guardato il “sole nero”.

Nonostante i consigli dei medici e degli esperti, che più volte raccomandano in queste situazioni di guardare il sole solamente con degli occhiali da sole, ovviamente a norma, o con dei filtri e delle protezioni UV, evidentemente qualcuno ha rivolto lo sguardo al sole senza nessuna protezione, accusando quindi dei problemi alla vista. Non va dimenticato, come sottolineano gli esperti, che l’esposizione al sole per diverso tempo senza protezione può provocare un arrossamento ma anche un bruciore, la cosiddetta cheratite. Inoltre a lungo andare l’esposizione ai raggi Ultravioletti può provocare l’insorgere precoce della cataratta, ovvero, quando il cristallino viene opacizzato e sindrome che di solito avviene in età avanzata.

“MI FANNO MALI GLI OCCHI, QUALI RIMEDI?”, PERICOLOSO SOPRATTUTTO PER I GIOVANI

L’esposizione diretta ai raggi UV è pericolosa soprattutto per i più giovani, visto che, come sottolineano i medici, fino ai 18/20 anni il cristallino non si è ancora completamente formato di conseguenza il filtro “naturale” dell’occhio non è al 100 per cento. Proprio per questo le fasce di età più giovani devono dotarsi di protezione ancor più degli altri, sia contro l’esposizione all’UV quanto ai raggi HEV, ovvero la luce blu, che possono appunto colpire la retina.

Come spiegato dal dottor Scipione Rossi, direttore UOC Ospedale Oftalmologia San Carlo di Nancy di Roma e segretario tesoriere S.I.S.O, parole riportate da Repubblica durante un’intervista rilasciata un anno fa: “Una condizione determinata dall’assorbimento da parte della retina e dell’epitelio pigmentato di una elevata energia radiante che causa inizialmente una sensazione di abbagliamento – diceva riferendosi alla maculopatia – nei casi più gravi le cellule nervose in pochi giorni possono formare una macchia nera al centro dell’occhio (scotoma). La lesione può essere permanente e causare una riduzione della visione centrale irreversibile perché una volta morte, ovviamente, le cellule non si riproducono.

“MI FANNO MALI GLI OCCHI, QUALI RIMEDI?”, L’ESPERTO: “EVITARE SELFIE AL SOLE”

“Per questo è opportuno – raccomanda ancora Rossi – evitare selfie sotto il sole senza specifiche protezioni perché gli occhiali da sole non sono sufficienti a filtrare in modo adeguato le radiazioni luminose. Va anche limitato l’uso prolungato di tablet e smartphone senza indossare occhiali da sole”. Ricordiamo che per evitare di subire tali problematiche agli occhi è fondamentale proteggere gli occhi sempre con occhiali di qualità con filtri certificati, inoltre vanno coperte anche le zone vicino all’occhio con creme solari di modo da fare da barriera fisica.

L’esposizione al sole è da evitare nelle ore centrali, ed è fondamentale che i bimbi indossino un buon occhiale da sole. Attenzione anche agli anziani e ai soggetti più a rischio, e in caso di scottatura o problemi bisogna rivolgersi subito al proprio medico curante o al proprio oculista. Fondamentale in caso di bruciature o pruriti evitare di strofinare gli occhi per non danneggiarli ulteriormente, e nel contempo è bene restare al buio fino a che i sintomi non si attenuano. Chi ha le lenti a contatto, infine, deve rimuoverle immediatamente.











