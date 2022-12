Mi presenti i tuoi?/ Su Italia 1 il film con Ben Stiller e Robert De Niro

Mi presenti i tuoi?, film di Italia 1 diretto da Jay Roach

Mi presenti i tuoi? va in onda oggi, giovedì 1° dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film comico e sentimentale prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2004 e diretto da Jay Roach. Per il cast sono da annoverare i contributi di Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Barbra Streisand e Dustin Hoffman.

Confusi e felici/ Su Rai 3 il film con Claudio Bisio e Anna Foglietta

Il film è il secondo capitolo della saga, composta esattamente da tre film e con la partecipazione in tutti gli episodi sia di Robert De Niro che Ben Stiller. Sulla falsariga della pellicola precedente, anche questo titolo riscuote un discreto successo sia al botteghino che per la critica del settore. Il film ottiene infatti numerose candidature di prestigio; in particolare 4 ai Teen Choice Award del 2005. Il progetto ha invece trionfato nella categoria miglior interpretazione comica agli MTV Movie Awards dello stesso anno.

Il grande cuore di Clara/ Su Rete 4 il film con Whoopi Goldberg

Mi presenti i tuoi? La trama del film

In Mi presenti i tuoi? dopo il primo incontro con la famiglia della propria compagna, con l’obiettivo di ottenere il permesso di sposarla, Greg è alle prese con un nuovo ostacolo prima di poter finalmente arrivare al grande giorno. Infatti, il capitolo precedente si era concluso con il padre di Pam che, dopo aver visto superare tutti i test al promesso sposo, ha espresso il desiderio di conoscere i suoi genitori.

L’occasione mette nuovamente sotto pressione il protagonista che per amore non può certo rifiutare la richiesta del suocero. Tutti insieme si recano quindi in Florida, precisamente a Miami dove Roz e Bernie sono pronti a fare la conoscenza dei consuoceri. I timori di Greg sono motivati dal carattere e dall’esperienza dei genitori, di sicuro contrastanti con il gusto di un uomo tutto di un pezzo come il padre di Pam, ex agente della CIA. Arrivati a destinazione, Jack e Dina si rendono subito conto di avere di fronte due persone diametralmente opposte alle proprie abitudini e ideali.

Hellboy/ Su Italia 1 un film di fantascienza ricco di eventi

Infatti, mentre i genitori del ragazzo rappresentano a pieno uno stile progressista e al passo con i tempi, quelli di Pam sono di fatto maggiormente conservatori e quindi contrari ad affrontare determinati argomenti e tematiche. Durante la cena per l’incontro ufficiale nascono infatti diversi motivi di incomprensione, con attimi di ilarità e di panico per il povero Greg. Nel frattempo però, il reale obiettivo di Jack è un altro rispetto al conoscere i consuoceri. E’ convinto infatti che il ragazzo nasconda un oscuro segreto e il suo passato per i servizi segreti viene fuori nella volontà di conoscere cosa si cela dietro le sue operazioni. Nonostante diversi colpi di scena e il rischio che il matrimonio potesse saltare, ancora una volta Greg e Pam riescono a superare il momento e il giorno del matrimonio diventa una realtà ancora più concreta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA