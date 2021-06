Mi presenti i tuoi?/ Video, su Italia 1 il film con Ben Stiller e Robert De Niro

Mi presenti i tuoi?, la commedia con Dustin Hoffman e Barbra Streisand

‘Mi presenti i tuoi?’ vain onda in prima seratasu Italia 1 oggi, giovedì 24 giugno. Sequel del celebre film del 2000 Ti presento i miei, questa commedia rilasciata nel 2004 ha come protagonisti attori di grande caratura: Ben Stiller (Tutti Pazzi per Mary, Dodgeball – Palle al Balzo, E alla fine arriva Polly), Robert De Niro (Il Padrino, Taxi Driver, Novecento), Dustin Hoffman (Il Laureato, Rain Man) e la stella di Brodway Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl), ma anche Owen Wilson (già in coppia con Stiller in Starsky e Hutch e Zoolander). A guidare questo cast di stelle è la regia di Jay Roach, coadiuvato dalla scenografia di Rusty Smith, il montaggio di Alan Baumgarten e Jon Poll, la fotografia di John Schwartzman e la musica curata da Randy Newman. Sicuramente il cast di infinita qualità ci regala un film apprezzabile anche se con diversi difetti legati soprattutto alla scrittura della stessa opera.

Mi presenti i tuoi?, La Trama

Soffermiamoci sulla trama di Mi presenti i tuoi?. Greg Fotter (interpretato da Stiller), dopo aver chiesto alla fidanzata Pam di sposarlo, decide che è arrivato il momento di presentarle i suoi genitori, Bernie e Roz (Dustin Hoffman e Barbra Streisand). Ciò condurrà la coppia, accompagnata dai genitori di lei (Jack e Dina, interpretati da Robert De Niro e Blythe Danner), a Miami. Le risate partiranno sin dal viaggio, che si svolgerà nel caravan di Jack (ex agente della CIA), ma si intensificheranno non appena la comitiva raggiungerà i Fotter, allegri, hippie e forse un po’ svampiti: Bernie è un ex avvocato che però ha rinunciato alla carriera per fare il padre a tempo pieno, mentre sua moglie Roz è una sessuologa per anziani, cosa che metterà molto in imbarazzo i rigidi Byrnes (soprattutto Jack).

Quando il caravan di Jack si rompe, Bernie lo porta ad aggiustare dal figlio dell’ex domestica dei Fotter, Jorge: con Isabel, Greg aveva perso la verginità, e ciò porta Jack a pensare che il ragazzo sia suo figlio. Nel frattempo, il protagonista è rimasto a badare al piccolo Jack, nipotino del suocero: al suo ritorno, il signor Byrnes trova il piccolo con una bottiglia di rum incollata alle mani, mentre ripete in continuazione la sua prima parola, ovvero ‘stronzo’. Jack è furioso, ed è deciso ad impedire l’imminente matrimonio. Anche per questo motivo, l’ex agente della CIA contatta dei suoi colleghi per svolgere un test di paternità tra Greg e Jorge e inoltre somministra al genero un siero della verità, a causa del quale rivela durante una grossa riunione di famiglia di essere il padre di Jorge e della gravidanza di Pam.

Il giorno dopo, quando Jack sta per andar via portando via con sé la sua famiglia, Dina rivela a tutti di aver trovato la boccetta di Pentothal tra le cose del marito, causando una rissa tra consuoceri, dopo la quale Jack va via da solo con il nipote, sentendosi escluso dal ‘cerchio della fiducia’. È in questo momento che viene richiamato dalla CIA, che gli comunica che Greg non è il padre del ragazzo. Dopo essere partiti all’inseguimento di Jack, Greg e Bernie vengono fermati per eccesso di velocità e, tutti e tre, arrestati per oltraggio a pubblico ufficiale: è in prigione che Greg finalmente si fa valere, affrontando padre e suocero, e affermando che sposerà Pam. Subito dopo la loro scarcerazione, il matrimonio tra i due innamorati viene celebrato.

