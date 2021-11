“Mi scuso col Principe Harry e Chelsy Davy”/ Investigatore Burrows “Stampa spietata”

Un investigatore privato si è scusato per aver preso di mira l’ex fidanzata del Principe Harry, Chelsy Davy, e lo stesso Duca del Sussex. Aveva sorvegliato da vicino i due ai tempi in cui uscivano insieme, ovviamente prima del matrimonio con Meghan Markle, e la stampa britannica aveva parlato del reale come la “nuova Lady Diana”. Gavin Burrows, questo il nome dell’investigatore privato, è il testimone in una causa legale in corso nei confronti del News of the World e il Sun, ed ha affermato che sia lui quanto la stampa sono stati “spietati” verso la ragazza. La Bbc, in ogni caso, sottolinea che “Le sue affermazioni devono ancora essere testate in tribunale e sono fortemente contestate”.

Affermazioni che sono state rese pubbliche proprio dalla stessa emittente britannica durante il documentario in cui si parla del rapporto non semplice fra il Principe Harry e il Principe William, realizzato dalla stessa Bbc e che la Regina d’Inghilterra ha cercato più volte di bloccare, invano. Tornando a Gavin Burrows, questi ha spiegato che gli investigatori erano interessati alle cartelle cliniche, agli ex fidanzati e all’istruzione di Chelsy Davy, aggiungendo inoltre che c’era molto più interesse nei confronti di Harry che di William, quando lavorava appunto per il News of the World nel 2000. “Come mi hanno spiegato un paio di redattori – ha affermato – Harry era praticamente diventato la nuova Diana”. Burrows si è scusato, dicendo di essere “molto dispiaciuto” e di essersi comportato in tal modo “perché ero avido, ero preso dalla cocaina e vivevo in un falso stato di grandezza”, aggiungendo che c’era una cultura “spietata” in alcuni media in quel periodo: “Non hanno morale, non hanno assolutamente morale”.

L’INVESTIGATORE BURROW SI E’ SCUSATO COL PRINCIPE HARRY: “STAMPA SPIETATA IN QUEL PERIODO”

La dichiarazioni di Burrows gettano nuove ombre sulla stampa d’oltre Manica, alla luce delle numerose cause in corso fra i reali e i media inglesi, e dopo la testimonianza choc del giornalista che intervistò Lady Diana “costringendola” a rivelare il tradimento nei confronti del Principe Carlo, e facendo di fatto crollare il loro matrimonio.

Numerosele azioni legali contro l’editore del Sun and the News of the World, News Group Newspapers, nonché il proprietario del Daily Mirror, accusati di pirateria informatica e altre attività legali per raccogliere notizie: il News of The World è stato il quotidiano domenicale più letto della Gran Bretagna fino al 2011 quando poi è stato chiuso dagli stessi proprietari, a seguito delle accuse di violazione del telefono della studentessa uccisa Milly Dowler.

