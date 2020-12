Mi sono perso il Natale, Italia 1/ Trama del film con Wilmer Valderrama in onda oggi

Mi sono perso il Natale, trama film in onda su Italia 1 oggi, 26 dicembre

Alle 16.35 su Italia1 l’appuntamento è con Mi sono perso il Natale, un vecchio film del 2006 che torna in onda per la gioia degli amanti del genere, i film natalizi che ogni anno, in questo periodo, affollano i palinsesti di tv pubblica e privata. Sulla rete giovane del Biscione toccherà a i protagonisti di Mi Sono perso il Natale intrattenere il pubblico e, in particolare, al quattordicenne Spencer e la sorellina Katherine essere sorpresi da una tempesta di neve la vigilia di Natale e rimanere bloccati in aeroporto a Chicago mentre sono in viaggio per andare a trovare il padre. Rinchiuso nella saletta riservata ai minori non accompagnati, il giovane decide di conquistare la sua libertà fuggendo con altri quattro compagni di ventura. Come andrà a finire la sua fuga e come farà ad affrontare la tormenta?

I minori si dirigono verso un’uscita poco sicura nel retro dell’aeroporto, lasciando che un cane si liberi per distrarre le guardie. Mentre si nascondono dal signor Porter nel ritiro bagagli, Charlie finisce su un nastro trasportatore; Donna lo segue ma presto l’avventura porterà a casa cose interessanti e divertenti, ma cosa?

Wilmer Valderrama nel cast di Mi sono perso il Natale

Mi sono perso il Natale è una una commedia natalizia del 2006 diretta da Paul Feig e con Lewis Black, Wilmer Valderrama, Tyler James Williams, Dyllan Christopher, Brett Kelly, Gia Mantegna e Quinn Shephard. Esso si basa su una storia vera di Susan Burton ma ha comunque ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica e ha incassato 21 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni di dollari.

Sarà proprio Wilmer Valderrama a presta il volto a Zach Van Bourke e il suo nome non vi suonerà nuovo visto che è proprio lui l’attore noto per il suo ruolo in un famoso crime in onda su Rai2, NCIS. Valderrama è entrato nel cast alla sua quattordicesima stagione ed è adesso un personaggio regular della serie nei panni dell’agente speciale dell’NCIS Nicholas Torres. Lo riconosceremo nel film di oggi di 14 anni fa?

