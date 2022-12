Mi sono perso il Natale/ Su Italia 1 il film con Tyler J.Williams

Mi sono perso il Natale, film di Italia 1 diretto da Paul Feig

Mi sono perso il Natale va in onda oggi, venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 16.15 su Italia 1. Si tratta di un film prodotto nel 2006 negli USA da Michael Aguilar e diretto da Paul Feig. Il regista ha avuto l’onore di lavorare al progetto con interpreti come Tyler J. Williams, Gia Mantegna, Brett Kelly e Dylan Christopher. Il film è una pellicola storica e basata su fatti realmente accaduti.

Daddy's home 2/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell e Mark Wahlberg

Le aspettative elevate non sono state seguite da un grande successo sia negli Stati Uniti d’America che oltre i confini nazionali. Non sono bastate le edizioni del 2007 proposte al pubblico in DVD, anche nella modalità in Alta Definizione (HD). Proprio nel 2007 la pellicola è infatti arrivata anche in Italia.

Mi sono perso il Natale, la trama del film

Leggiamo la trama di Mi sono perso il Natale. Viaggiare durante il periodo di Natale è sempre cosa gradita, tranne quando alcuni problemi di non poco conto ostacolano il divertimento. La storia della commedia inizia proprio con 5 ragazzi bloccati in aeroporto da una terribile tempesta di neve che impedisce a qualsiasi velivolo di percorrere viaggi. La tristezza dei ragazzi nel giorno della vigilia è incredibile, inutili infatti i tentativi di Zach, il responsabile, di cercare di tirare su il morale convinto di una tempestiva risoluzione delle condizioni meteo.

12 Regali di Natale/ Su Canale 5 il film con Alyssa Buckner

I giovani però approfittano di un momento di distrazione dell’uomo per dedicarsi a tutt’altro, appurata l’impossibilità di partire per la vigilia di Natale. Decidono infatti di recarsi, sfuggendo alla supervisione di Zach, presso l’albergo dove soggiornava un’altra loro fedele amica di nome Katherine. L’obiettivo era quello di aiutarla a superare una clamorosa paura; quella verso il Natale.

La piccola infatti aveva quasi timore dell’atmosfera natalizia e di tutte le usanze ad essa legate. Gli amici non volevano assolutamente che perdesse lo spirito della festività e fanno di tutto per darle gioia e serenità. Dopo la missione decidono di tornare nella struttura aeroportuale e vengono prontamente puniti da Zach che decide di separarli. Ancora una volta gli amici sfuggono al provvedimento e si divertono nel decorare a proprio gusto tutto l’aeroporto. Nonostante il carattere burbero, l’uomo inizia a capire quanto sia inutile essere duri e antipatici verso gli altri. Allo stesso modo, la piccola Katherine grazie agli amici riscopre la bellezza del Natale.

The little witch La piccola strega/ Su Italia 1 il film con Evelyn Hall

© RIPRODUZIONE RISERVATA