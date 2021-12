Mi sono perso il Natale/ Su Italia 1 un pomeriggio dedicato al Santa festa

Mi sono perso il Natale, film di Italia 1 diretto da Paul Feig

Mi sono perso il Natale va in onda oggi, 27 dicembre 2021, con inizio alle ore 16,10 su Italia 1. La regia è di Paul Feig, attore, sceneggiatore, produttore e regista di tanto cinema stelle e strisce. Il regista però è celebre per il riavvio della saga ‘Ghostbusters’, con il suo film al femminile del 2016 che recentemente ha avuto un sequel ideale con la pellicola ‘Ghostbusters: Legacy’.

Nel cast come protagonista principale abbiamo Dylan Christopher, pochissimi film nel suo palmares e una partecipazione alla celebre serie Tv medical ‘E.R. – Medici in prima linea’, l’attrice Gia Mantegna, da ricordare per ‘Il cacciatore di donne (The Frozen Ground)’ e ‘The Prince – Tempo di uccidere (The Prince) e il giovane talento Quinn Shephard, ‘The Assassination – Al centro del complotto (Assassination of a High School President)’ al fianco di Misha Burton e ‘La diseducazione di Cameron Post (The Miseducation of Cameron Post)’ sono i titoli che la rappresentano meglio.

Mi sono perso il Natale, la trama del film: se si è figli di divorziati

Soffermiamoci sulla trama di Mi sono perso il Natale. Cinque ragazzi, con il filo che li accomuna di essere figli di genitori separati e divorziati, si trovano bloccati da una copiosa nevicata presso l’Hoover International Airport. I loro nomi sono quelli di Charlie, Spencer, “Beef”, Grace e Donna e cercano con ogni mezzo di eludere la sorveglianza dell’aeroporto per portare alla sorella di Spencer un dono di Natale, questo è il loro obbiettivo comune.

La sorellina è Katherine Davenport e ha paura di Babbo Natale e il divorzio dei genitori l’ha resa debole psicologicamente, quindi questa avventura contro la legge, da parte dei cinque, è la voglia di riscatto collettiva nei confronti di una disillusione che non può nascere nel cuore di una bambina. La sorellina di Spencer vive poco lontano dall’aeroporto, ma non sarà facile per un gruppetto di minorenni soli eludere le sorveglianze e compiere la propria missione. Ma è Natale e la magia del momento è tale e quale ai racconti di Dickens, incredibile e tutto può accadere.

