MI VIEW RESTAURANT/ Riapre dal 5 giugno con un nuovo menù estivo

Da venerdì 5 giugno riapre Mi View Restaurant, il ristorante all’insegna dell’enogastronomia di alta qualità, situato al 20° piano della Torre WJC in viale Achille Papa 30 a Milano, in zona Portello, da cui si può godere di una suggestiva vista panoramica. Lo staff, seguendo tutte le procedure e i protocolli sanitari previsti, è in grado di garantire il massimo livello di sicurezza per i propri clienti con gli opportuni distanziamenti tra i tavoli, la sanificazione degli ambienti e l’adozione dei dispositivi di protezione personale.

Per l’occasione speciale di questa riapertura, lo Chef Cristian Spagnoli, insieme alla sua brigata di cucina, ha elaborato una nuova carta estiva (consultabile cliccando qui) che ogni settimana si arricchirà di nuove proposte “fuori menù” provenienti dai territori italiani e dalle aziende artigiane del network Artigiano in Fiera/Artimondo. Proseguirà inoltre il servizio delivery per il fine settimana, con un menù che verrà rinnovato settimanalmente con consegne nelle giornate di venerdì (pomeriggio) e sabato (mattina e pomeriggio).

Nei mesi di giugno e luglio Mi View Restaurant sarà aperto ogni venerdì e sabato per i soli servizi di cena, con parcheggio riservato, e delivery/asporto. Per le prenotazioni è sufficiente compilare l’apposito modulo online oppure telefonare al numero 0278612732.



