Va in onda stasera San Marino Song Contest 2025 con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti. Gli artisti in gara sono venti e provengono da sei Paesi diversi; tra questi vi è anche Pierdavide Carone. Il vincitore della terza edizione di Ora o Mai Più, condotto da Marco Liorni su Rai Uno, tenterà di conquistare il concorso che decreterà il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest. A differenza delle altre, la canzone di Pierdavide si distingue per la sua riflessione sull’amore in un’epoca dominata dal cinismo. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi invita l’ascoltatore in un viaggio tra nostalgia e speranza.

Pierdavide Carone: ecco di cosa parla il brano in gara a San Marino Song Contest

“Mi vuoi sposare?” è la canzone di Pierdavide Carone in gara al San Marino Song Contest 2025. Non si tratta solo di un interrogativo, ma di un grido di resistenza contro la superficialità dei sentimenti che continua a prendere sempre più piede nella nostra società; una ricerca disperata di un legame autentico che sembra difficile costruire ai tempi d’oggi tra paura e fragilità. Fin dalle prime note, ci si interroga sul destino dell’amore in un’epoca in cui sembra averne perso il valore: “Ho fatto questa canzone, ho fatto questa canzone antica che parla di te/Che in teoria, dovresti essere mia amica/Ma la pratica dov’è?/” Il brano si chiude con una dichiarazione forte: “Neanche la morte ci potrà separare”.

Carone vince San Marino 2025? Cosa dicono gli scommettitori e le quote

Sarebbe un miracolo se Pierdavide Carone vincesse il concorso per scegliere chi rappresenterà San Marino all’Eurovision 2025 il prossimo maggio. Gli scommettitori danno per certa la vittoria di Gabry Ponte che parteciperà con la canzone “Tutta l’Italia”, sigla di Sanremo 2025. Dietro al dj, su quasi tutti i principali portali di scommesse si trova proprio Pierdavide quotato tra 6.00 e 9.00; seguono Bianca Atzei e Marco Carta con quote che oscillano tra 8.00 e 11.00.