“MI5 poteva impedire attentato Manchester Arena”/ Inchiesta svela lacune intelligence

L’attentato alla Manchester Arena poteva essere evitato. Lo rivela l’inchiesta condotta per fare chiarezza sull’attacco suicida avvenuto al termine del concerto della cantante statunitense Ariana Grande, il 22 maggio 2017. Salman Abedi fece esplodere una bomba artigianale, causando la morte di 22 persone. Le indagini hanno appurato che il terrorista è stato probabilmente aiutato da qualcuno in Libia, ed è la prima volta che viene dichiarato un possibile coinvolgimento di altre persone dall’estero. Così però viene contraddetta una valutazione del Security Service (MI5), secondo cui nessun altro, oltre a Salman Abedi e suo fratello Hashem, era consapevolmente coinvolto nella vicenda.

Nel rapporto è scritto come fosse «più probabile che ci fossero altre persone consapevolmente coinvolte nel progetto di una bomba, anche se forse non erano a conoscenza di tutti i dettagli». Tale rapporto, che non è stato reso integralmente pubblico per motivi di sicurezza nazionale, tratta anche la possibilità di prevenire l’attacco: a tal proposito è emerso che il servizio di sicurezza britannico non è stato in grado di prevenire l’attentato. L’incapacità dell’MI5 di agire rapidamente su informazioni cruciali è stata una «significativa opportunità mancata» di intraprendere azioni che avrebbero potuto prevenire l’attentato alla Manchester Arena.

“MI5 HA PERSO UN’OPPORTUNITÀ IMPORTANTE”

In particolare, ci furono due informazioni su Salman Abedi che all’epoca furono valutate dai servizi di sicurezza come non legate al terrorismo. Un ufficiale dell’MI5 ha ammesso di aver considerato una delle informazioni un possibile problema di sicurezza nazionale urgente, ma di non averne discusso subito con i colleghi e di non aver redatto alcun rapporto il giorno stesso. «Il ritardo nel fornire il rapporto ha fatto perdere l’opportunità di intraprendere un’azione investigativa potenzialmente importante», è scritto nel rapporto dell’inchiesta. Tra le 226 pagine del rapporto è riportato che il ritorno di Abedi dalla Libia quattro giorni prima dell’esplosione sarebbe stato preso «estremamente sul serio» dall’MI5 se le informazioni chiave fossero state prese più seriamente nei mesi precedenti l’esplosione. Inoltre, l’agenzia di spionaggio avrebbe potuto trovare il dispositivo artigianale di Abedi, conservato in un’auto a Manchester, se le indagini fossero iniziate in questa fase. L’attacco «poteva essere evitato» se l’MI5 avesse trovato il veicolo.

“DIFETTO DI COMUNICAZIONE TRA MI5 E POLIZIA ANTITERRORISMO”

L’MI5 peraltro non ha condiviso le due importanti informazioni di intelligence con la polizia antiterrorismo nel periodo precedente l’attentato, vicenda che dimostra un «difetto di comunicazione» tra le agenzie. Sebbene la famiglia di Salman Abedi abbia «una responsabilità significativa» per le condizioni estremiste del terrorista, doveva essere indirizzato al programma anti-radicalizzazione Prevent. Sir John Saunders, presidente dell’inchiesta sulla Manchester Arena, ha dichiarato che esiste una «possibilità realistica» che gli investigatori avrebbero potuto sventare il complotto se avessero agito in modo più deciso su due prove chiave nel periodo precedente l’attentato. Le famiglie di alcune vittime hanno definito i risultati dell’inchiesta come «devastanti» e al tempo stesso «inaccettabili». Poi hanno aggiunto: «Si è persa una reale possibilità di prevenire questo attacco. Questa è una conclusione devastante per noi».











