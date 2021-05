Mia Bastianelli, figlia Angela Melillo/ “Isola dei Famosi? Faccio tutto per lei!”

Angela Melillo ha una missione all’Isola dei Famosi: insegnare a sua figlia Mia a non arrendersi mai, nonostante le mille difficoltà. “Mamma lo fa per te” ha infatti annunciato in una diretta di qualche settimana fa e poi ribadito successivamente. Sua figlia Mia Bastianelli è una teenager di 14 anni e sicuramente è la prima fan della Melillo. D’altronde la naufraga è di lei che chiede ogni volta ne ha occasione nel corso del collegamento con Ilary Blasi, cosa che potrebbe accadere anche questa sera, 20esima puntata dell’Isola dei Famosi. Finora, infatti, la Melillo non ha mai ascoltato la voce di una persona tra quelle a lei più care: né quella del compagno Cesare, né, appunto, della figlia. E di Mia, in un’intervista rilasciata tempo fa a Caterina Balivo, Angela disse: “Sostanza dei giorni miei, come dice la canzone, per me è mia figlia Mia” e ancora “Ogni volta che ascolto questa canzone non posso che pensare a lei, il più grande successo della mia vita è proprio la mia bambina”. Mia, questa sera, potrebbe regalare alla sua mamma un momento toccante e indimenticabile con un breve ma importante videomessaggio per lei.

